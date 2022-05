SVT: Fortum teenib Vene gaasiga miljardeid

Fortum on Põhjamaade suurim energeetikaettevõte, peakontoriga Espoos. Oma 2,5 miljoni kliendi jaoks näitab see end rohelise ja fossiilivabana. "Alati 100 protsenti fossiilivaba" ja "Ainult meiega panustate säästvamasse tulevikku" - need sõnumid seisavad Fortumi veebisaidil.

Soome riigiettevõte Fortum kauples eelmisel aastal tütarettevõtte Uniperi kaudu gaasiga ligikaudu 600 miljardi Rootsi krooni väärtuses – see on üle poole Fortumi grupi kogutuludest. Suurem osa gaasist pärines Venemaalt.

Fortum kirjutab pressiteates, et teenis kontserni Venemaa operatsioonidelt 5,2 miljardit, kuid ei avalda eraldi gaasitulu.

Fortum ei soovi ka avaldada, kui palju ettevõte Venemaal tegelikult teenib.

Fortum ühines Saksa Uniperiga 2018. aastal ja sai kaks aastat hiljem enamusosanikuks. Uniperi kaudu omandas Fortum ka fossiilkütuste tootmise.

Uniper on muu hulgas üks ettevõtetest, kes jätkab Venemaa gaasi ostmist. Et täita Putini nõudmisi ja samal ajal mitte rikkuda EL-i sanktsioone, on nad avanud arved Venemaa Gazprombankis.