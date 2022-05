Kreml: Jutud Vene üldmobilisatsioonist on jama

"Väljaandeid, kes kirjutavad, et Venemaa kavatseb võidupühal kuulutada välja üldmobilisatsiooni, ei tasu uskuda. See on jama ega vasta tõele," ütles kolmapäeval ajakirjanikele Vene Föderatsiooni presidendi pressisekretär Dmitri Peskov.

Vastates ka küsimusele, kas on mingi võimalus, et Venemaa kavatseb 9. mail Ukrainale sõja välja kuulutada, sõnas Peskov: "Ei ole. See on jama."