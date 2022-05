Luteri kiriku kõrghoonega kvartali planeering jäi Tallinnas kinnitamata

Tallinna linnavalitsus lükkas kolmapäeval edasi kesklinnas asuva Lennuki, Liivalaia, Lauteri ja Maakri tänava vahelise kvartali detailplaneeringu vastuvõtmise.

Detailplaneering on kavas vastuvõtmiseks lähinädalatel uuesti päevakorda võtta ning venitada sellega ei soovita, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

"Arutasime kaht asja: kõrghoonete teemaplaneeringut ja konkreetselt Maakri kvartali lähiaja arenguid. Kuivõrd tegu on olulise ruumilise mõjuga objektiga, siis tundus, et seda peab laiemas kontekstis kaaluma," lausus abilinnapea.

Lippuse sõnul pole kvartali detailplaneeringus otseselt midagi valesti. "See on selline koht, et tekkis tunne, et enne kui kaalukas otsus langetada, oleks hea võtta hetk ja konteksti kaaluda – meil on kõrghoonete teemaplaneering, on Maakri piirkonna areng. Oluline on ka, et linnaruum selle juures mõistlikult areneks, et me ei arenda vaid hooneid, vaid ka avalikku linnaruumi, liikumisteid," lausus ta.

Lippuse sõnul on vaja korra veel põhjalikumalt vaadata Maakri kvartali detailplaneeringuga külgnevate alade arengut ning jõuda arusaamisele, kuidas suunata selle piirkonna avaliku ruumi arengut. "Kõrghoonete piirkond ei pea tähendama kõledat tänavaruumi. Kuivõrd Maakri kvartalis ja selle lähiümbruses on veel mitmeid kavandamisel olevaid kinnistuid, siis on selleks just paras hetk," ütles ta.

Abilinnapea sõnul pole praegu Maakri kvartalis liikumine jalakäija jaoks kõige mugavam. "Meie huvi on see, et hoolimata sellest, et tegu on kõrghoonete piirkonnaga, tekiks seal kvaliteetne avalik ruum, et inimestel oleks mugav sealt läbi liikuda; et lisaks kõrghoonetele oleks ka rohelust, haljastust, piisavalt ruumi jalakäijatele," lausus ta.

Lippus ütles, et kuivõrd planeeringuga lisandub ka uusi parkimiskohti, tuleb üle vaadata, et praegune lahendus kohalikku liiklust umbe ei lööks.

EELK kõrghoone jaoks korraldatakse arhitektuurikonkurss

Maakri kvartali detailplaneeringu ainsa kõrghoone arendaja on Eesti Evangeelne Luteri Kirik (EELK). Tõenäoliselt Maakri 29 aadressi kandva hakkama hoone maksimumkõrguseks on lubatud 130 meetrit ja 33 maapealset ja neli maa-alust korrust. Planeeringu järgi on tegu eluruumidega ärihoonega.

Lippuse sõnul jõuab ka EELK arendatava kõrghoone detailplaneering üsna pea avalikule väljapanekule. Arendajaga jõuti kokkuleppele, et hoonele korraldatakse arhitektuurikonkurss ning seega pole praegu teada, milline hoone täpselt välja nägema. "Konkursil selgub lahendus, kas tuleb kõrge ja sale torn või madalam ja jässakam," ütles abilinnapea.

EELK arendatav kõrghoone Maakri tänaval. Tegu on esialgse lahendusega, kuidas hoone hakkab välja nägema, selgub arhitektuurikonkursiga. Autor/allikas: Tallinna linnavalitsus