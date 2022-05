Prantsusmaa kaitseväe juhataja Eestis: oleme oma liitlaste kõrval

"Meie kaitseväelased on osalenud ja teinud koostööd Sahelis kui Euroopas NATO rahutagamismissioonide raames. See on tugev strateegiline partnerlus kahe riigi vahel, et tulla toime praeguste ja tulevaste väljakutsetega," ütles Burkhard.

"Ma olen tulnud siia, et tuletada meelde - Prantsusmaa kaitsevägi on oma liitlaste kõrval ning osaleb Euroopa idatiiva julgeoleku tagamises," lisas kindral Burkhard.

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et Ukrainas toimuva sõja tõttu peab NATO sõjaliselt usutavalt tugevdama enda heidutus- ja kaitsehoiakut.

"Seetõttu peab nii riikide kui NATO fookus olema selgelt reaalse valmiduse ning sõjalise võime tugevdamisel. Selle juures on oluline teha koostööd oma liitlastega, et tagada vettpidavad plaanid koos vägedega ning leida võimalusi, kuidas panustada sinna, kus sellest on kõige rohkem kasu," ütles Herem.

Eesti ja Prantsusmaa kaitsevägede juhatajad arutasid kohtumisel Venemaa Ukraina agressiooni mõjusid Euroopa julgeolekule ning peamisi julgeolekuriske Aafrikas.

Visiidi käigus kohtus kindral Thierry Burkhard ka Ämari lennubaasis õhuturbemissioonil olevate Prantsusmaa õhuväelastega ning väisas 1. jalaväebrigaadi Tapal, kus kohtus brigaadi ülema kolonel Andrus Meriloga ning seal tegutsevate Prantsusmaa sõduritega.