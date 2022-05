Läkitus. Et ükski ema ei peaks enam pisaraid valama...

Kristlased usuvad, et Jumal kannab inimeste eest hoolt nagu armastav isa oma laste eest. Meie Isa palves pöördume Jumala kui isa poole. Püha linna Jeruusalemma saatusest kõneledes võrdles Jeesus ennast hoopis kanaemaga, kes oma tiibadega pesakonda varjab. Jeesus ütles: "Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla." (Mt 23:37)

Jeesuse sõnad on võrdpilt Jumala hoolitsusest. Ka Vana Testamendi laulik palvetab: "Ole mulle armuline, Jumal; ole mulle armuline, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika ja ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus möödub!" (Ps 57:2)

Kõik tütred ja pojad on otsinud varju ema põuest. Ema sülle peidab lohutust otsiv laps oma pisarais palge. Ema käte – justkui tiibade – varju alla poeb laps võõra ja ähvardava ohu eest. Ema puhub peale haiget saanud kohale. Ema paitus on lapsele suurim lohutus. Vägivalla ja ohu eest põgenedes otsib ema lastele kõige turvalisema pelgupaiga.

Emad, vanaemad ja ristiemad on väsimatud eestpalvetajad oma laste ja pere eest. Ema on kodu sümbol. Kodu on rahupaik, kus igaüks tunneb ennast turvaliselt, sest seal valitseb tingimusteta armastus. Kus on ema, seal ongi kodu. Suurim kingitus emale on rahu kodus.

Läbi inimajaloo on emad tundnud palju muret, südamevalu ja leina. Vaga Siimeon lausus Maarjale leina ennustades: "Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk." (Lk 2:35) Valuga, mis teravalt läbistas hinge, läkitas Maarja Jeesuse Kolgatale. Ema kannatas koos Pojaga.

Sarnast valu mõistab iga ema, kes on saatnud oma lapse kohtuma surmaga. Nagu needki emad, kelle pojad on võidelnud rahu ja vabaduse, kodu ja pere eest arvukates sõdades inimajaloos. Iga sõda purustab südamed ja hinged, lõhub ja lahutab perekonnad, jätab alatiseks valusad armid.

Saabuva emadepäeva ja kõigi järgnevate päevade ootuses pöördume kõikide südamevalus emade, nende poegade ja tütarde nimel igaühe poole, kellest sõltub sõja lõpetamine ja õiglase rahu saavutamine Ukrainas. Me palume teid ülestõusnud Issanda Jeesuse Kristuse nimel: lõpetage sõda ja taotlege rahu! Ärge tehke kellelegi seda, mida te ei taha, et teie emale tehakse.

Pöördume kõigi poole Eestimaal: hoidke ära rahutused ja tülid meie ühises kodus. Me saame olla rahutegijad, et ükski ema ei peaks enam pisaraid valama...

Hoiame kokku: palvetame rahu ja üksmeele eest, täname ema armastuse, südamevalu ja hoole eest, paneme lootuse Jumala peale, sest "Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga." (Ps 29:11)

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni

Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis, piiskop Philippe Jourdan

Armeenia Apostliku Kiriku piiskop Balti riikides Vardan Navasardyan

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president, pastor Erki Tamm

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president, pastor Andres Ploompuu

Eesti Metodisti Kiriku superintendent, pastor Robert Tšerenkov

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste