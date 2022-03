Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit liitus Ukraina sõda hukkamõistva avaldusega

"ÜRO Peaassamblee on Venemaa sõjategevuse Ukrainas hukka mõistnud. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatena ühineme selle hinnanguga. ÜRO inimõiguste nõukogu ülemvolinik on hoiatanud, et haiglate, lasteaedade, koolide ja muude ühiskondlike hoonete ning tavainimeste eluasemete lauspommitamised rikuvad rahvusvahelist õigust ja võivad kvalifitseeruda sõjakuritegudena. Algatatud on mitmed uurimised. Eesti suuremate kirikute juhtidena mõistame hukka humanitaarobjektide, sealhulgas kirikute pommitamise ja tsiviilisikute ohtu seadmise," seisab avalduses.

Sellele on alla kirjutanud Eesti Kirikute Nõukogu president, EELK emeriitpeapiiskop Andres Põder, EELK peapiiskop Urmas Viilma, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni, Rooma-Katoliku Kiriku apostellik administraator Eestis, piiskop Philippe Jourdan, Armeenia Apostliku Kiriku piiskop Balti riikides Vardan Navasardyan, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president, pastor Erki Tamm, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president, pastor Andres Ploompuu, Eesti Metodisti Kiriku superintendent, pastor Robert Tšerenkov ning Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste.

Avalduses öeldakse ka, et 24. veebruarist 2022 pole maailm enam endine.

"Oleme tunnistajaks kohutavatele arengutele sõjatandril Ukrainas. Tuhanded inimesed on hukkunud, sealhulgas süütud lapsed, noorukid, eakad. Kümned tuhanded on saanud haavata. Sajad tuhanded on jäänud koduta või kannatavad väljapääsmatus olukorras hirmu, külma, nälja ja janu ning tervisehädade all. Miljonid on sunnitud põgenikena kodust või ka kodumaalt lahkuma. Lahingutegevuses kaotavad elu oma maad kaitsvad mehed, aga ka need, kes on kurjuse käsilasteks saanud. Sõjategevuses on hävitatud kaunid linnad ja segi pööratud kevadkülvi ootavad põllud."

Allakirjutanud lubavad anda oma parima, pakkudes sõjapõgenikele praktilist abi, toitu, öömaja, kõigile, kes seda vajavad, sõltumata usutunnistusest. Samuti hingehoidu ja osaduskonda. Eestisse saabuvatest Ukraina inimestest kuuluvad paljud allakirjutanute sõsar- ja liikmeskirikutesse.