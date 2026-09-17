Norstat: peaministrieelistustes juhib napilt Reinsalu

Eesti kodanike peaministrieelistustes pole kuu ajaga suuri muutusi toimunud: endiselt on populaarseim Isamaa esimees Urmas Reinsalu, ent seda napilt Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti ees, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati värskest küsitlusest.

Värskete tulemuste põhjal eelistab Urmas Reinsalu 24 protsenti, Mihhail Kõlvartit 23 protsenti ning Martin Helmet 14 protsenti küsitletutest.

Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Kristen Michal (12 protsenti), Lavly Perling (12 protsenti), Lauri Läänemets (üheksa protsenti) ning Kristina Kallas (kuus protsenti).

Viimaste tulemuste põhjal on Reinsalul napp edu Kõlvarti ees. Michalit peaministrina eelistavate vastajate osakaal kasvas kuu ajaga kahe protsendipunkti võrra.

Isamaa toetajate seas on kõige populaarsem Reinsalu (81 protsenti), EKRE seas Helme (80 protsenti), Keskerakonna toetajate seas Kõlvart (77 protsenti), Parempoolsete toetajate seas Perling (74 protsenti), Reformierakonna toetajate seas Michal (70 protsenti) ning SDE toetajate seas Läänemets (58 protsenti).

Lisaks paluti oma eelistus öelda olukorras, kus valida oleks ainult kahe kandidaadi vahel. Kandidaatide paarid koostati eelmisel kuul toimunud küsitluse kahe populaarsema kandidaadi ning ametisoleva peaministri põhjal. Vastajatel paluti teha valik järgmiste paaride puhul: Reinsalu vs Kõlvart, Reinsalu vs Michal ja Kõlvart vs Michal. Vastajatelt küsiti: "Kui valida saaks ainult kahe kandidaadi vahel, siis kes nendest oleks Eestile sobivam peaminister?"

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 50 protsenti Reinsalu ning 24 protsenti Michalit. 26 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Mihhail Kõlvarti ja Kristen Michali vahel, siis eelistaks 44 protenti Kõlvartit ja 36 protsenti Michalit. 21 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Kui valida saaks Urmas Reinsalu ja Mihhail Kõlvarti vahel, siis eelistaks 53 protsenti vastajatest Reinsalu ja 30 protsenti Kõlvartit. 17 protsenti vastas "Ei oska öelda".

Peaministrite küsimus lisatakse kord kuus iganädalasse erakondliku eelistuse küsitlusse. Värsked tulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. kuni 13. septembrini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Sarnaselt erakondade toetusprotsentidele on tulemused esitatud ilma "ei oska öelda" vastanuteta.

Küsitlus toimus kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse.