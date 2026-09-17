Saksamaa saadab Läti valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid

Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendivalimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeolekumuresid.

Neli Saksa õhujõudude Eurofighterit saadetakse Kesk-Lätis asuvasse Lielvārde lennubaasi umbes nädalaks septembri lõpust oktoobri alguseni, teatas Saksamaa kaitseministeerium kolmapäeval. Ministeeriumi sõnul palus Läti NATO liitlastelt täiendavat toetust oma õhuruumi kaitsmiseks enne 3. oktoobril toimuvaid valimisi.

Balti riikidel ei ole oma hävituslennukeid, mistõttu tagavad õhuturbes vajalikud lennukid NATO liitlased alliansi õhupatrullmissiooni raames.

Otsusest teatanud väljaanne Politico märkis, et Läti kaitseministeerium ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Lätis on tänavu toimunud mitu drooniintsidenti. NATO hävituslennukid tulistasid juunis riigi idaosas alla välismaise drooni ning augustis hävitati veel üks droon. Hiljem teatasid ametivõimud, et augustis alla tulistatud õhusõiduk oli Ukraina päritolu ning oli tõenäoliselt sisenenud Läti õhuruumi Valgevenest pärast seda, kui Venemaa elektrooniline sõjapidamine oli selle lennukurssi mõjutanud.

Alles teisipäeval tulistas Balti riikides õhuturbemissioonil olev Itaalia hävituslennuk Leedu kohal alla drooni, mis oli Leedus esmakordne juhtum. Riigi president ütles, et mehitamata õhusõiduk oli tõenäoliselt Venemaa Gerbera, mis pidi ründama Ukrainat. Poliitiku sõnul võisid Ukraina elektroonilise sõjapidamise vahendid drooni kursilt kõrvale suunata.

Eesti kohal on siia sattunud drooni alla tulistanud Rumeenia hävitaja.

Lisaks droonide sisenemisele Venemaaa ja Ukraina naaberriikide õhuruumi on Euroopa eri riikides toimunud ka muid drooniintsidente ja sabotaažiakte. Näiteks süüdistas Saksamaa septembri alguses esimest korda ametlikult Venemaad augusti alguses Leipzigi lennujaamas toimunud drooniintsidendis, vastates sellele diplomaatiliste ja muude meetmetega.

Läti kaitseministeerium on hoiatanud, et täiendavad välismaised droonid võivad riigi õhuruumi rikkuda seni, kuni Venemaa sõda Ukraina vastu jätkub.

Saksa hävituslennukid, mis pärinevad Neuburg an der Donaus asuvast taktikalise lennuväe 74. üksusest (Tactical Air Wing 74), hakkavad tegutsema NATO tugevdatud õhuturbemissiooni (Air Policing North) raames. See missioon on osa alliansi integreeritud õhu- ja raketikaitsesüsteemist. Saksamaa saadab Lätti ka mitukümmend sõjaväelast.

Lisaks teatas Saksamaa, et saadab detsembrist märtsini viis Eurofighterit ja umbes 120 sõjaväelast Eestis Ämari lennubaasi NATO tavapärase õhuturbemissiooni raames. See on Saksamaa seitsmes selline missioon Eestis.