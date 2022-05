Eesti Kontsert lõpetab lepingu Peterburi Jaani kirikuga

Eesti Kontsert on sunnitud rahvusvahelisest olukorrast tulenevalt lõpetama lepingu Peterburi Jaani kiriku kogudusega. Nimelt ei ole Eesti Kontserdil enam võimalik oma kohustusi kiriku hoones täita. Riik otsib aga võimalusi, et saaks hoones enda tegevusi jätkata.

"Eesti Kontsert on Peterburi Jaani kirikus korraldanud kontserte, seda maja seal aidanud hoida, kohalikku kogukonda koondada, nii-öelda Eesti majana Peterburi Jaani kirikut hoidnud juba peaaegu 12 aastat. Kõik võivad ette kujutada, kui raske südamega täna need otsused tulevad," ütles Eesti kontserdi juhatuse liige Kertu Orro.

Orro selgitas, et kiriku hoone kuulub Peterburi Jaani kiriku kogudusele, mitte aga Eesti riigile või Eesti Kontserdile. Eesti Kontserdil on seal pikaajaline hoone kasutamise leping, millega nähakse ette, et Eesti Kontsert saab esmajärjekorras teha seal oma põhitegevust – korraldada kontserte, viia sinna Eesti muusikuid, Eesti kultuuri. Ühtlasi on Eesti Kontserdil kohustus hoonet hoida, sealset vara säilitada, kõiki jooksvaid kulusid katta ning sinna vajalikke investeeringuid teha.

Nüüd on tekkinud olukord, kus Eesti Kontserdi kohustused on alles, aga sanktsioonidest tulenevalt ei ole neid enam võimalik täita.

"Täna me oleme juba hädas sellega, et näiteks maksta ära elektriarve. Nagu me teame, siis tulenevalt sanktsioonidest ju Euroopa Liidu pankade arveldused enam Venemaale üle ei lähe, Venemaa on kehtestanud kapitalikontrolli," tõi Orro näite.

Veel Eesti Kontsert lepingut üles öelnud ei ole, aga Orro sõnul toimub see lähiajal. "Meil kohustused jätkuvad kolm kuud hetkest kolm kuud, kui me lepingu lõpetamise teatise saadame. Tänaseks me seda teinud veel ei ole, sellepärast, et käivad ka Eesti Kontserdil läbirääkimised erinevate osapooltega ja ka riigiga läbirääkimised. Lahenduste leidmise ühine tahe on kõigil, et kuidas saada kõige parem tulemus selles võimatuna näivad olukorras," lausus Orro.

Igakuised Eesti Kontserdi kulud maja korrashoiuks on umbes 12 000 eurot kuus.

Terik: otsime lahendusi kirikuga

Kultuuriminister Tiit Terik ütles, et riik otsib lahendusi, kuidas Peterburi Jaani kiriku hoones saaks tegevust jätkata, samas teevad tema sõnul olukorra keeruliseks sanktsioonid, mis takistavad rahade liikumis üle Eesti ja Vene piiri.

"See, et Eesti ajaloos väga oluline kultuuri pesa Peterburis säiliks, on kindlasti väärt seda, et me kindlasti otsime kõikvõimalikke lahendusi ja alternatiive näiteks ka sellele, kui Eesti Kontsert ütleb, et tema oma lepingulisi kohustusi seal täita ei saa," lausus Terik.

Teriku sõnul otsib riik lahendusi koos kirikuga. "Kui me kontserttegevust seal jätkata Eesti riigina ei saa, siis usuline tegevus Peterburi Jaani kirikus võiks olla kindlasti see, millega me saame jätkata ka sõja tingimustes," ütles Terik.

Terik loodab, et kirik on võimeline lahendama mõningaid küsimusi läbi oma rahvusvaheliste organisatsioonide.

Kontserttegevuse lõpetas Eesti Kontsert Peterburi Jaani kirikus alates 2. maist.

Eesti Kontserdil on 49 aastaks Peterburi Jaani kiriku kasutusõigus, mis tähendab kõigi hoonega seotud kulude katmist ja Eesti raha investeerimist vara säilitamise eesmärgil.

Eesti riik on investeerinud Peterburi Jaani Kiriku taastamisse 10 miljonit eurot.