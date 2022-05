Terik ei luba Eesti Kontserdil Peterburi Jaani kirikuga lepingut lõpetada

Kultuuriminister Tiit Terik (KE) ütles ERR-ile, et ministeerium ei luba lepingut lõpetada ning käib endiselt lahenduste otsimine selleks, et kiriku hoones tegevustega jätkata.

"Kultuuriministeerium riigi ja asutaja esindajana seda nõusolekut Eesti Kontserdile anda ei saa, sest see objekt on Eesti jaoks sedavõrd oluline ja kaalukas. Nii et kui Eesti Kontsert sooviks seda lepingut lõpetada, siis loomulikult satuks ohtu ka meie koguduse ja Eesti kogukonna tegutsemine selles kirikus," ütles Terik.

Terik ei öelnud, mis lahenduse ta pakub kiriku hoone halduskulude katmiseks, mis igakuiselt on umbes 12 000 eurot.

"See on kindlasti keeruline olukord sanktsioonide tingimustes rahastada neid tegevusi. Meie jaoks on oluline, et kõik protseduurid, kuidas me hoiame Jaani kirikut Peterburis elus, oleks korrektsed. Ja siinkohal teeme kindlasti koostööd nii välisministeeriumi, siseministeeriumi kui ka teiste oluliste partneritega, et need kulutused ja kohustused, mille me oleme võtnud, saaksid kaetud ja siis, kui olukord normaliseerub, me saaksime jätkata kõikide tavapäraste tegevustega," rääkis Terik.

"Me peame seda otsima, millised on need korrektsed võimalused. On ju ka see, et kõik pangas ei ole sanktsioonide all ja kui meil on kohustused, siis eestlaskonna huvides neid kohustusi me püüame ka kanda," lisas Terik.

Eesti Kontserdi avalike suhete juht Andri Maimets ütles, et neil ei ole kultuuriministri öeldule midagi lisada.

Eelmisel nädalal ütles Eesti Kontserdi juhatuse liige Kertu Orro, et Eesti Kontsert ütleb lepingu Peterburi Jaani kirikuga üles lähiajal. Orro sõnul on tekkinud olukord, kus Eesti-Vene suhete katkemise ja sanktsioonide tulemusena ei ole võimalik enam isegi kiriku hoone elektriarvet maksta, sest pangaülekanded Eesti ja Venemaa vahel ei toimi.

