USA esimene leedi Jill Biden tegi üllatusvisiidi Ukrainasse

Jill Biden kohtus pühapäeval Ukrainas piirilinnas Uzhhorodis Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenskiga. Kohtumine toimus koolimajas, mida kasutatakse praegu põgenike varjupaigana.

Jill Bideni sõnul tahtis ta külaskäiguga näidata ameeriklaste toetust ukrainlastele. Ta lisas, et kolmandat kuud kestev sõda on brutaalne ja peab lõppema.

Olena Zelenski nimetas Bideni visiiti julgustükiks. "Me saame aru, mida tähendab USA esimese leedi jaoks sõja ajal siia tulek, ajal, mil sõjategevus on lakkamatu, kui õhuhäired kõlavad iga päev, isegi täna," lausus ta.

Olena Zelenski jaoks oli see esimene kord peale Venemaa sissetungi algust, kui ta avalikkuse ette ilmus.

On this Mother's Day, my heart is with you, First Lady Olena Zelenska, and all of the brave and resilient mothers of Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY