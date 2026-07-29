Politico: Zelenski sai Washingtonis mitu olulist võitu

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et president Volodõmõr Zelenski tegi teisipäeval Washingtonis märkimisväärseid diplomaatilisi edusamme, veendes USA poliitikuid, sealhulgas võimul olevaid vabariiklasi, et Ukraina suudab sõja võita.

Zelenski osales Lindsey Grahami matustel ning kohtus Valges Majas president Donald Trumpi ja USA tähtsaimate poliitikutega. Politico hinnangul oli seekordne visiit võrreldes 2025. aasta veebruari visiidiga nagu öö ja päev.

"Trumpi ja Zelenski vahel on täiesti teistsugune õhkkond kui aasta tagasi, arvestades, et Ukrainal läheb sõjas palju paremini," ütles Trumpi administratsiooni endine ametnik.

Zelenski lahkus kohtumiselt Trumpiga heas tujus ning hiljem toetas vabariiklaste kontrollitud senat Venemaa energiatulusid sihikule võtva ulatusliku sanktsioonide eelnõu menetlemist. Zelenski jälgis hääletust senati saali rõdult ning see viitas taas sellele, et Kiievi olukord ei parane üksnes rindel.

"Kogu selle ettevõtmise eesmärk on sundida Putin läbirääkimiste laua taha," ütles vabariiklasest senaator Mike Rounds pärast kohtumist Zelenskiga.

Zelenski rõhutas, et sanktsioonid võivad aidata kindlustada Ukraina saavutusi lahinguväljal ja sundida Vladimir Putinit rahukõnelustele. Samal ajal kutsus ta üles suurendama Ukraina ligipääsu olulistele relvasüsteemidele.

Politico hinnangul näisid kongressisaadikud toetavat Zelenski strateegiat. Samuti on kujunemas üksmeel, et Ukraina võib Venemaa alistada.

Ukraina tugevamat positsiooni Washingtonis näitab ka asjaolu, et mõned Trumpi kõige tulihingelisemad toetajad on asunud Kiievit toetama.

Näiteks tunnistas konservatiivne vandenõuteoreetik ja aktivist Laura Loomer avalikult, et oli varem konflikti olemust valesti mõistnud ning on nüüd tulihingeline Ukraina toetaja. Loomer külastas hiljuti Kiievit ning teeb nüüd sotsiaalmeedias talle omases stiilis aktiivselt Ukraina-meelset propagandat.

Loomer kutsub järjepidevalt üles karmistama Moskva-vastaseid sanktsioone, ründab teravalt Kiievi kriitikuid ning nõuab nende karistamist. Ta avaldas lootust, et lähiajal mõistab kogu MAGA-liikumine, et Ukraina toetamine on USA rahvuslikes huvides.

Trump ise ütles juba Ankara tippkohtumisel, et kavatseb lubada Kiievil toota Patriot õhutõrjerakette.

Politico toob siiski välja, et Trump on varemgi kiiresti meelt muutnud ning uute sanktsioonide heakskiit pole veel kindel. Senati vabariiklaste juht John Thune soovib siiski eelnõu juba sel nädalal vastu võtta.

Samas tuleb lahendada veel mitmeid keerulisi küsimusi ning Valge Maja toetus ei ole veel raudkindel. Esindajatekoda on aga suve lõpuni puhkusel, mistõttu ei jõua eelnõu seaduseks enne septembrit. Ent Ukraina toetaja Grahami ootamatu surm andis protsessile uut hoogu. Allikate teatel kohtuvad Ukraina droonitööstuse esindajad kolmapäeval ka vabariiklastest senaatoritega, et arutada droonide tootmist.

Ka demokraatidest senaatorid on eelnõule järjepidevalt toetust avaldanud.

"See on hoolikalt koostatud nii, et me ei kahjustaks oma liitlasi, vaid võtaksime sihikule Hiina ja India," ütles demokraadist senaator Richard Blumenthal.