Politseil on 9. mai tõttu korda hoidma kaasatud 600 lisainimest

"Töötame kuni 600 politseinikuga lisaks nendele tavajõududele, mis meil iga päev väljas on. See ei tähenda muidugi, et kõik on kohe väljas, vaid proportsionaalsuse põhimõttel. Meil on meeskonnad, kes töötavad, on nähtavad, aga kes on valmis kohe appi tulema, kui me märkame suuremat sündmust," selgitas Vaher "Vikerhommikus".

Politsei on esmaspäeval Vaheri kinnitusel nähtav igal pool, aga kõige rohkem Tallinnas, Filtri tee kandis, Narvas ja Tartus. "Aga oleme valmis ka spontaanseteks väljaastumisteks, sest politseinike jaoks selline vaikus ja rahu võib olla isegi hirmutavam kui teadmine, et hakkab midagi pihta. Oht selle kohta, mida me ei tea, on üsna meid mõtlema panev alati," rääkis politseijuht.

Politsei prognoosi kohaselt on pilt tänavu võrreldes eelmise aastaga erinev sümboolika osas.

Pühapäeval tuli politseil 60 korral reageerida vaenuliku sümboolika kasutamisega seotud juhtumitele, mis ei olnud Vaheri kinnitusel siiski väga tõsised. Tänaseks päevaks pole politseil infot, et suuri proteste või üritusi korraldataks ja ohuhinnang on selles suhtes madal.

"Aga samas, mis teeb ohuhinnangu meie jaoks alati kõrgeks, on võimalus spontaanseteks väljaastumisteks. See paber on hästi kuiv. Natuke sädet ja siis on juhtumid tulemas tänaval," märkis Vaher.

Seni on politsei kõige enam pidanud tegelema sodimisjuhtumitega, näiteks on keegi kirjutanud Z-tähe kellegi auto või mõne seina peale. Üsna palju on tulnud ette ka Georgi lindi kandmist, näiteks piiri peal, kui inimene on sisenenud autoga Venemaalt Eestisse, ning politsei on palunud lindi eemaldada.

"Pühapäeval oli ka selline juhus, et purjus inimene läks emadepäeva tähistamisele ja vehkis seal sümboolikaga. Pidime sekkuma, inimese ära viima. Ja oli ka eile üks juhtum, kus me kaitsesime sinimustvalget. Meile teada, tuntud inimene, varem ka juba provokatsioonidega silma torganud, võttis kätte sinimustvalge ja külastas pronkssõdurit. Hoidsime, kaitsesime sinimustvalget, inimene tegi oma ringi ära ja lahkus," jutustas Vaher.

Vaenulikku sümboolikat nähes soovitab Vaher politseile sellest teada anda. Juhul, kui teise inimese elu ja tervis on ohus, palub politsei kindlasti sekkuda, aga tingimusel, et inimene ise viga ei saa.

Varasematel aastatel on tuhanded inimesed 9. mail Tallinnas kogunenud kaitseväe kalmistule, kus 2007. aastast asub pronkssõdurina tuntud monument Teises maailmasõjas võidelnud nõukogude sõduritele. Paljud on sinna tulnud ka rongkäigus, kandes nõukogude armee ja Venemaa sümboolikaga lippe, rõivaid ja muud sellist. Tänavu on sellised tegevused keelatud, lubatud on vaid haual ehk pronkssõduri juures käimine ja rahumeelne mälestamine. Konfliktide vältimiseks on ala piiratud aedadega.