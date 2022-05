Raadi punamonumendi teisaldamiseks pole muinsuskaitse luba tarvis

Muinsuskaitseameti kinnitusel on Raadi monument mälestiseks kuulutatud haud. Sõjahaudade kaitse seaduse järgi ei ole ümbermatmiseks ja hauamonumendi või tähise teisaldamiseks vaja muinsuskaitseameti luba.

Ümbermatmise kohta ütleb sama seadus, et seda võib teha säilmetega, kui haud asub ebasobivas kohas ehk pargis või muul haljasalal ja hoones tiheasustusaladel väljaspool kalmistuid. Samuti kohtades, kus toimuvad massiüritused või asuvad haudadega mitteseotud rajatised või ka muudes kohtades, kus ei saa sõjahauda väärikalt kohelda.

Endine Tartu volikogu esimees Aadu Must ütles ERR-ile, et kahtlemata kasutas nõukogude propaganda neid sõjahaudu ära ja teema pole terav üksnes Eestis. Oluline on aga, et sõda monumentidega ei muutuks sõjaks langenutega.

"Põhiline, et hukkunud inimesed väärivad austust ja lugupidamist. Omal ajal Prantsuse president [Georges] Pompidou käis külas Venemaal, käis Stalingradis ja venelaste üllatuseks viis ka Saksa sõduritele pärja, leinates ka neid kui fašismi ohvreid. Aga loomulikult on igal haual oma lugu," sõnas Must. "Kui haudadest hakkavad saama propagandaobjektid, kui need on mingisuguse üleoleku, okupatsiooni ülistamine või midagi sellist, siis tuleb loomulikulkt asi normaliseerida."

Ta lisas, et sõjahaudade regulatsioon on keeruline ja nõuab delikaatsust, seda ei saa teha ratsaväerünnakuga paraadkorras. Riigivõimul ja kohalikul võimul tuleb need asjad rahulikult ja lugupidamisega lahendada.

"Ma ei ole hetkel oma kalli kodulinna projektiga lähemalt tuttav, aga olen seda meelt, et Tartus on asjad alati tehtud läbimõeldult, rahulikult, kultuurilise tunnetusega ja loodan, et see ka seekord on niimoodi."

Tartu linnapea Urmas Klaas ja volikogu esimees Tõnis Lukas pöördusid esmaspäeval kaitseministri ja kultuuriministri poole, et tehtaks otsused, mis võimaldaks ümber matta Raadi punamonumendi ümber pargis asuvad säilmed, mis on sinna nõukogude võimu poolt sõjajärgsel perioodil maetud, ning teisaldada ka hauamonument.