Tallinna vaidlused koolide halduslepingute üle jätkuvad

Kui Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex OÜ-ga on Tallinn koolide halduslepingute osas kompromissi saavutanud, siis teise erapartneriga, BCA Center OÜ-ga, on koolide halduslepingute muutmise protsess veel pooleli.

Tallinna linnasekretäri Priit Lello sõnul on Vivatex OÜ-ga lepingu muudatused nüüdseks allkirjastatud ja need jõustusid tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. "Eraldi toimub praegu menetlus koolide osas BCA Center OÜ-ga. Nemad ei nõustu linnaga kokkulepet sõlmima samadel tingimustel nagu see toimus Vivatexiga," rääkis Lello ERR-ile.

BCA Centeri keeldumise peale palus linn ettevõttel esitada omapoolsed tingimused.

"BCA Center on esitanud meile tingimused koolide väljaostmiseks nende poolt arvutatud hindadega. Nad tellisid koolidele omapoolse ekspertiisi, mille järgi on koolide maksumus umbes 50 miljonit eurot. Vahepealsel ajal oleme seda ekspertiisi analüüsinud ja tellinud sellele oma hinnangu. Jõudsime järeldusele, et BCA Centeri esitatud hinnaettepanek ei ole põhjendatud ja Tallinna linn sellega nõustuda ei saa," rääkis Lello. Enda ekspertiisi kavatseb Tallinn koos põhjendustega saata ka BCA esindajatele.

"Sellest lähtuvalt on meil ainuke alternatiiv käivitada väljaostumenetlus. Selleks teeme praegu ettevalmistusi ja see eeldab koolide väärtuse määramist teatud protsessis. Oleme oma eksperdi välja valinud ja käivad ettevalmistused hindamistööde korraldamiseks. BCA Center saab selles protsessis soovi korral osaleda," sõnas Lello. Linn soovib hinna väljaselgitamiseni jõuda sügise alguseks.

Oma erapartnerile koolide haldamises on linnal etteheiteid. "Tallinna esimene eelistus on olnud leida mõlemaid osapooli rahuldav tulemus läbirääkimiste teel ja oleme BCA Centeriga pidanud arvestataval hulgal läbirääkimisi. Meie oleme näidanud valmisolekut leida konsensus, kuid kahjuks pole selleni jõudnud BCA-st tulenevalt, sest meie arusaamad kokkuleppe tingimustest on väga erinevad," sõnas Lello.

Koolide väljaostmine ei toimu sellest lähtuvalt, kas hind osapooltele sobib, vaid et see vastaks valdkonnaekspertide koostatud hindamistulemusele. "Osapooled on kohustatud võtma aluseks selle hinna. Kui teine pool sellega ei nõustu, aga Tallinn soovib koole välja osta, siis on teine osapool kohustatud seda lepingut sõlmima. Kui ta selle lepingu sõlmimisega ei nõustu, siis pöördub linn kohtusse," selgitas Lello.

BCA juht Jaanus Otsa ütles ERR-ile, et tal pole hetkel soovi pikemalt kommentaare jagada. Küll aga kinnitas ta, et lepingut linnaga tema ettevõte täidab ja et selle muutmiseks on vajalik kahe osapoole kompromiss.

Tallinna linn sõlmis 2006. aastal 30 aastaks kahe erafirmaga, Vivatexi ja BCA Centeriga, kümne kooli halduslepingud. Erafirmad investeerisid koolide korrastamisse, haldavad hooneid ning üürivad neid omakorda linnale.

Kuna lepingule tehtud ekspertiis on näidanud, et linna jaoks oleks odavam lepingud välja osta ja hakata koole ise haldama, peab Tallinn haldajatega lepingute muutmise osas läbirääkimisi. Urmas Sõõrumaa firma Vivatex Holding OÜ ja Tallinn sõlmisid mais notaris kokkuleppe pikas vaidluses koolide halduslepingute üle, millega vähenes linna aastane üürimakse 11 protsenti. Vastutasuks loobus linn õigusest leping haldusfirmaga igal hetkel lõpetada.

2006. aastal sõlmitud halduslepingutega anti Vivatex Holdingule üle Pelgulinna gümnaasium, 32. keskkool, Kalamaja põhikool, Kristiine gümnaasium ja Laagna gümnaasium ning BCA Centerile Nõmme gümnaasium, Sikupilli gümnaasium (mis nüüdseks on Kadrioru saksa gümnaasiumi bilansis), Ühisgümnaasium, Haabersti vene gümnaasium ja Karjamaa gümnaasium.