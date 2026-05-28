Tallinn määras 1. klassi koolikohad 3677 lapsele

Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolide esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks.

Koolikohtade määramisel arvestas linn eelkõige lapse kodu lähedust koolile, sama pere laste õppimist ühes koolis ning vanemate eelistusi. Kui mõne kooli piirkonnas elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, võetakse arvesse ka elukoha registreerimise aega rahvastikuregistris.

Tänavu võttis Tallinn elukohajärgse kooli määramisel esimest korda kasutusele uue metoodika, mis lähtub linnulennulise vahemaa asemel lapse tegelikust kooliteest ning arvestab reaalseid liikumisvõimalusi.

Mitme suure nõudlusega kooli puhul rakendas haridusamet koolikohtade määramisel uusi kaalutlusotsuseid, määrates lapsele näiteks järgmise lähima kooli või kooli, kuhu liikumine ühistranspordiga on kiirem ja mugavam. Nende koolide hulka kuulusid näiteks Tallinna 21. kool, Gustav Adolfi gümnaasium, Jakob Westholmi gümnaasium, Tallinna Kuristiku gümnaasium ja Tallinna 32. keskkool.

Lapsevanematel tuleb määratud koolikoht kinnitada hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ning alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõtutingimustel.