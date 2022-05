Riigikontroll: hiljutistest ajateenijatest kolmandik pole õppusele jõudnud

"Kui vaatasime kaht aastakäiku, siis õppekogunemistest kõrvale jäänutest umbes pooled pole kutsele vaatamata kohale tulnud ning teise poole vastu pole kaitsevägi ise huvi tundnud," rääkis riigikontrolör Janar Holm. "Samas võiks aga eeldada, et just neil aastakäikudel on lõppenud n-ö kuuma reservi aeg, periood, mil nende oskused, teadmised ning kasutegur on suurim."

Holm osutas, et seitsme aasta jooksul oskusi värskendamata langeb reservväelase valmidus oluliselt.

Riigikontroll soovitab kutsuda kaitseväe üksuste koosseisus olevaid reservväelasi korrapäraselt õppekogunemistele. Samuti tuleks riigikontrolli hinnangul üle vaadata õppekogunemisel osalemise motivatsioonipakett – kas rahaline hüvitis on piisav või kas tasuks pakkuda reservväelastele lisapuhkust ja muid hüvesid.

Riigikontroll leidis, et senine teenistusse võetud ajateenijate arv ja jaotus üksuste vahel vastab riigikaitse arengukavas planeeritud üksuste ettevalmistamise ajakavale. Riigikaitse arengukava aastateks 2022–2031 näeb ette teenistusse kutsutavate ajateenijate arvu järkjärgulist suurendamist nii, et 2025. aastaks teeniks 400 võrra rohkem kui tänavu. See kasvataks ajateenijate arvu 4000 inimeseni, lihtsustades ettenähtud üksuste mehitamist. Paraku kaasneb ajateenijate hulga suurenemisega lisakulusid, millest osaga pole arengukavas arvestatud, nendib riigikontroll.

Auditiaruande "Sõjaliseks riigikaitseks inimeste reservi moodustamine" menetlustoimingud viidi läbi 2021. aasta juunist detsembrini ja riigikontroll avaldas sellest kokkuvõtte. Aruanne ise sisaldab riigikaitsealast riigisaladust ja avaldamisele ei kuulu.

Auditiaruande täisteks