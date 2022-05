"Pealtnägija": Fuudishi tegevust saadab toidutootjate pahameel

Fuudishi asutaja Marge Tava on laiemale avalikkusele tuntud kirjastaja, turundusinimese ja saatejuhina, kes on karjääri jooksul ka skandaalidesse sattunud. Neli aastat tagasi müüs Tava osaluse enda loodud naisteajakirjas Buduaar ja mullu lahkus juhi ametist. Naine otsis elus uusi väljakutseid, kuni leidis, et tema suur kutsumus on tervislikud eluviisid ja puhas toit. Ta hakkas sotsiaalmeedias jagama oma toiduga seotud mõtteid.

"Alguses ma nimetasin seda toiduteavituskampaaniaks, et ma isegi ei mõelnud, et sellest võiks midagi suuremat tulla. Ja selle eesmärk oli valgustada inimesi toidus olevatest koostisosadest, pöörata nende tähelepanu sellele," rääkis Tava.

Marge Taval toidutööstuse valdkonna haridus puudub ning ta on teemat iseseisvalt uurinud. Mõni aeg hiljem liitus teisigi entusiaste, nende seas rahvusvahelise toidutehnoloogi taustaga Liis Tuur. Vabatahtlikus korras tegutsevate naiste sõnul ei ole eesmärk leida üles kuritegusid poelettidelt, vaid pigem vastupidi – propageerida puhast toitu. Selleks on tööle pandud valgusfoorisüsteem, kus roheline jagab riiulil olevale kiitust.

"Punane märk ei ole tegelikult hinnang sellele tootele, vaid konkreetselt koostises olevatele lisaainetele, mille kohta on teadusuuringud, mis kinnitavad, et nende tarbimine võib mõjutada meie tervist," jutustas Tava.

Just lisa- ja e-ainetele ongi Fuudishi konto keskendunud. Ehkki nad rõhutavad igal sammul, et ainuüksi e-aine esinemine toiduainete koostises ei muuda seda veel kahjulikuks, leiab nende Facebooki ja Instagrami kontodelt terve rea populaarseid toiduaineid alates ketšupist ja majoneesist kuni kummikommide ja heeringani, kus kõnealuseid aineid on nende väitel liiga palju.

"Meie fookus tegelikult ei ole otseselt võidelda e-ainete vastu, vaid me eelkõige võitleme selle eest, et inimesed saaksid aru ja teadlikult siis teeksid neid otsuseid. Et ei kasvaks üles uus põlvkond, kes võtabki omaks sellise normaalsuse, et selline ületöödeldud toit ongi normaalne toit, et sink peabki olema roosa ja sai peabki säilima aasta aega," rääkis Tava.

Liis Tuuri sõnul on sageli osa toidutootjaid nii-öelda stagneerunud. Teiseks oma tegevuse eesmärgiks nimetab ta soovi tootja südametunnistusele koputada. "Peske tehas puhtaks, hoidke hügieeni, siis te saate pikemat eluiga ja selleks ei olegi vaja säilitusaineid sisse panna," annab ta toidutootjatele nõu.

Fuudishlased ei vaata ainult Eesti tootjate kaupa, vaid loevad kõiki riiulitel olevaid etikette. Tulemus on, et tihti saavad rohelise ehk kiitva märgi kaubad, milles on vähem lisaaineid, aga on märgatavalt kallimad.

Seda, et toidukonstaablitel on mõttekaaslasi, näitab asjaolu, et aasta tagasi käima pandud algatusel on praeguseks ligi 20 000 jälgijat Facebookis ja pea 30 000 Instargamis. Fuudishi populaarsemad postitused jõuavad kuni 100 000 inimeseni. Isehakanud toidukontrollijate fenomeni kinnistab see, et nad esinevad koolitustel ja konverentsidel, aga peavad raadios ka omanimelist rubriiki.

Medalil on ka teine pool – ühes suurenenud populaarsusega on nad ka paljude tootjate varvastele astunud ja sektori inimesi välja vihastanud. Üks tulihingelisem vastane on toiduliidu juht Sirje Potisepp, kes nimetab Fuudishi tegevust diletantlikuks ja selle juhtfiguure omakasupüüdlikeks.

"Toiduainete jagamine headeks ja halbadeks, kui seda ei ole suutnud isegi maailma teadlased omavahel kokku leppida, rääkimata Euroopa Liidu teadlastest," pahandab Potisepp. "Ja nüüd mingi kamp, ma ei tea, kas sõbrannasid või keda, tuleb ja hakkab siis toiduaineid märgistama punaste, kollaste ja roheliste märkidega, mille sisu ja statuut on täiesti arusaamatu. Ma toon hästi lihtsa näite, et hakkan ka märgistama inimesi, et ei meeldi näiteks blondiinid ja liiga lühikesed, saavad punase. Rohelise saab tumedama peaga ja vähe pikem. See ei ole ju tõsiseltvõetav, see ei saa olla tõsiseltvõetav."

See ongi selle teema peamine vaidluskoht ehk kas kriteeriumid, mille alusel punaseid ja rohelisi märke antakse, on adekvaatsed ja asjakohased. Kui Fuudish, mis konsulteerib Tava sõnul mitmete teadlaste-ekspertidega, ja paljud selle jälgijad leiavad, et lisa- ja e-aineid ei tohiks toidukaupades peaaegu üldse olla, siis Potisepp rõhutab, et kõik on korras, aineid kasutatakse Eestis ja Euroopas lubatud piirides.

Marge Tava möönab, et nende arusaamad ja väärtushinnangud ongi erinevad. "Kui Sirje Potisepa meelest ongi okei, et toodetes on seaduse piires lisaaineid, siis meie meelest on tarbijatel õigus nendest asjadest aru saada ja tootjad ei saa kuidagi kuritarvitada inimeste teadmatust," ütleb Tava. Sirje Potisepp vastab seepeale: "Seda ma võin öelda küll, et kui toode ei ole ohutu inimesele, siis neid tooteid lihtsalt müügil ei oleks."

Potisepp ei seisa Fuudishi vastu üksi koos enda esindatavate ettevõtetega. Ka valdkonna eest vastutavad ametkonnad, Tervise Arengu Instituut ning põllumajandus- ja toiduamet ütlevad "Pealtnägijale", et esmapilgul paistab Fuudishi algatus positiivne, aga subjektiivse ja kitsalt valitud fookusega tehakse ka kahju. Seda enam, et paljud Fuudishi sõbrad isegi ei loe fotode juures olevat pikemat selgitust.

Potisepa hinnangul kvalifitseerub Fuudishi tegevus tarbijate eksitamise alla. "Ja selleks on järelevalveorganid, kes peaksid vaatama, kas selline tegevus on õigustatud või mitte."

Marge Tava kinnitab, et kohtusse pole neid kaevatud. "Aga ütleme, et siis advokaatide poolt selliseid kahjunõudeid, nõudmisi materjali eemaldamiseks, selliseid on päris palju olnud."

Fuudish on postitusi ka eemaldanud, ent 15 aastat toiduliitu juhtinud ja sektori nimel kõva lobitööd teinud Potisepa sõnul on seda vähe. Veel hiljaaegu kavatses ta pöörduda põllumajandus- ja toiduametisse ametliku kaebusega, mille lühike kokkuvõte on: Fuudish mürgitab toidusektorit. Paar nädalat tagasi tegi surve alla sattunud Fuudish ise sammu tagasi ja teatas, et loobub punasest märgist, tuues põhjenduseks, et seda tõlgendatakse valesti ja edaspidi jääb vaid kiitev roheline.