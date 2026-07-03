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No Bananas jagab klientidele aegunud moosi, varjates "parim enne" möödumist

Eesti
No Banananase maasikamoos
No Banananase maasikamoos Autor/allikas: Erakogu
Eesti

Kaubanduskeskustes ja toidupoodides oma marjalettidega väljas olev No Bananas on jaganud klientidele kingitusena säilivusaja ületanud maasikamoosi. "Parim enne" kuupäev on seejuures varjatud, mis on seaduse järgi keelatud tegevus.

See lugu juhtus artikli autoriga, kes sattus juuni teises pooles ühte Tallinna kaubanduskeskusse, kus on väljas No Bananase lett värskete aiasaadustega.

Ostsin sealt oma lemmikmarju ning tehingu järel ulatas müüja mulle maasikamoosipurgi ja teatas rõõmsalt, et see on kingitus. Olin mõni kuu varem sama moosi ise ostnud ja teadsin, et kaanel peaks olema kirjas säilivuskuupäev. Kingituseks saadud moosipurgil aga kuupäeva ei olnud, purgikaant kattis hoopis suur kleeps kirjaga "Kingitus. No Bananas. No bulls**t".

Moosi kohta seda viimast öelda ei saa, sest maitse erines oluliselt sellest, mis raha eest ostetud. Nägin üksjagu vaeva, et kingitud purgi kaanelt kleeps lahti kangutada ja säilivusaeg välja selgitada. Kuupäev seal all oli 31. jaanuar 2026. Moosipurk anti mulle ligi viis kuud hiljem.

No Banananase maasikamoos Autor/allikas: Erakogu

No Bananase kaubamärk kuulub ettevõttele Get Fresh Estonia, mille omanik ja juht Andero Keronen kirjutas eelmisel suvel avameelselt, et plaan maasikamoosi toota ja müüa läks vett vedama. 2024. aasta kevadel tekkinud ideest sündis koos Fitlapi toitumisplatvormiga maasikamoos ilma lisatud suhkru ja säilitusaineteta. Valmis tehti kohe 40 000 purki, ent klientide huvi oli algusest peale väga leige. Esimese kahe nädalaga müüsid nad 200 purki ja Keronen tunnistas, et sellise tempoga müüvad nad moose kaheksa aastat, samas kui säilivusaeg oli 1,5 aastat.

Ettevõte müüb nüüd neid moose kas väga suure soodustusega või jagab klientidele tasuta.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) toiduvaldkonna peaspetsialist Kairi Sisask ütles, et säilivuskuupäeva varjamisega tarbijat petta ei tohi, isegi kui toidukaup on tasuta saadud.

"Toidu päästmine on küll oluline, aga seda tuleb teha ausalt ja ohutult. Tarbijal on alati õigus teada, mida ta tarbib. Kui tegu on kuupäeva sihiliku varjamise, eemaldamise või ülekleepimisega, siis see on tarbija eksitamine ja see on keelatud tegevus," lausus Sisask.

Seejuures on oluline vahet teha, kas kuupäeva juures on kirjas "parim enne" või "kõlblik kuni". Viimasel juhul ei tohi kuupäeva ületanud toidukaupa müüa ega tasuta jagada. Küll aga võib klientidele pakkuda "parim enne" kuupäeva ületanud toitu, kui see on muust kaubast eraldatud ja selgelt teatavaks tehtud.

Sisask rõhutas, et tarbija peab teadma, milline on säilivusaja ületanud toit ja saama teha teadliku valiku, kas ta soovib seda või ei.

No Banananase maasikamoos Autor/allikas: Erakogu

No Bananase moosipurgil on kirjas "parim enne", seega tasuta jagamine pole keelatud, kuid kuupäeva siiski varjata ei tohi. See võib kaasa tuua müüjale ettekirjutuse või ka trahvi.

"Kui jagatakse aegunud toitu ja püütakse seda varjata, siis on tegemist tarbija eksitamise ja toiduseaduse rikkumisega. Sanktsioonid ja meetmed on erinevad. Näiteks saame teha ettekirjutuse koos sunniraha hoiatusega ja kauba eemaldamisega. Kui käitleja seda kohustust ei täida, siis määrame ka rahatrahvi," selgitas Sisask.

Kui tarbija petmine on tahtlik ja seatakse ohtu ka tema tervis, võib PTA algatada ka väärteomenetluse.

"Toiduohutus on alati esikohal, ka tasuta jagatav toit peab olema ohutu. Näiteks peab olema säilitatud õigel temperatuuril. Samuti, kui me annetame toitu, siis toidu märgistamise nõudeid peab järgima. Ehk tarbija peab teadma, mida talle jagatakse," ütles Sisask.

No Bananase turundusjuht Jekaterina Shendrik ütles ERR-ile saadetud kirjalikus vastuses, et ettevõttele on teada üksikjuhtumid, kus klient sai moosipurgi, mille "parim enne" kuupäev oli möödunud. Sel juhul palub ta ettevõttega ühendust võtta.

Shendrik selgitas, et kleeps purgikaanel ei olnud mõeldud säilivusaja varjamiseks, vaid kampaaniatoodete eristamiseks.

"Kahjuks kattis see mõnel purgil kuupäeva, kuid see ei olnud meie eesmärk. Vaatame oma märgistamise protsessi üle, et selliseid olukordi edaspidi vältida," sõnas ta.

Moosipurgil on aga kirjas, et "parim enne" leiab kaanelt. Samas on kaanel kleeps nii suur, et on raske ette kujutada, kuidas saab seda nii kleepida, et kuupäev näha jääb.

Kui palju on No Bananas tasuta moosi jaganud, ei osanud Shendrik kohe öelda. Küll aga on neil laos veel kampaaniamoose, mille kuupäev kehtib aasta lõpuni, ning neid jagatakse kingitustena edasi. Seejärel on need kavas annetada.

No Banananase maasikamoos Autor/allikas: Erakogu

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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