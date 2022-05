President Karis kuulutas välja välismaalaste seaduse

Karis kuulutas kolmapäeval välja välismaalaste seaduse, mis puudutab väljastpoolt Euroopa Liitu pärit inimeste töörände reegleid, teatas presidendi kantselei.

21. aprillil jättis president Karis sama, riigikogus 11. aprillil vastu võetud seaduse välja kuulutamata, kuna leidis, et parlament rikkus selle vastuvõtmisel menetlusnorme.

Rikkumiseks loeti see, et eelnõu kolmandaks lugemisel ettevalmistamisel asendas põhiseaduskomisjon eelnõu tekstis ühes sättes sõna "abikaasa" sõnadega "lähedane sugulane", see aga klassifitseeriti sisuliseks muudatuseks, mida peale teist lugemist enam teha ei tohi.

Riigikogu võttis seaduse 9. mail muutmata kujul uuesti vastu. Samal kujul seaduse vastuvõtmist pooldas ka riigikogu põhiseaduskomisjon.

Välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus korrastab välismaalaste Eestis töötamise reegleid ning Eestis viibimise, õppimise ja siia elama asumise tingimusi. Muudatustega kehtestatakse kolmandatest riikidest pärit inimestele töörändeks paindlikumad reeglid, sealhulgas lihtsustatakse Ukraina sõjapõgenike tööturule kaasamist.