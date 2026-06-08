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Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata

Eesti
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Nevski katedraal pildistatud riigikogu hoonest
Nevski katedraal pildistatud riigikogu hoonest Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusevastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest kuus jäi eriarvamusele, nende seas ka riigikohtu esimees Villu Kõve.

Riigikohtu üldkogu otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usuliste ühenduste meelevaldset sundlõpetamist ega riku seeläbi usu- ja ühinemisvabadust.

President Alar Karis vaidlustas riigikohtus mullu riigikogus vastu võetud seadusemuudatused, millega keelatakse Eesti usulisel ühendusel sidemed välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki.

Seletuskirja järgi on muudatuste eesmärk tõkestada vaenuliku mõjutustegevuse jõudmist koguduse liikmeteni või kloostris elavate inimesteni. Presidendi hinnangul on aga seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ning piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust.

"Riigikohus leidis, et president juhtis oma taotluses põhjendatult tähelepanu probleemidele seaduse selguses ja arusaadavuses. Samas ei too igasugune ebaselgus ja tõlgendamisvajadus alati kaasa seaduse põhiseadusevastasust. Praegusel juhul oli riigikohtu enamuse hinnangul võimalik sisustada seadust kitsendavalt nii, et riigipea välja toodud riske saab seaduse rakendamisel maandada," selgitas riigikohtu esimees Villu Kõve.

Riigikohus märkis otsuses, et vaidlustatud seaduse puhul on ühelt poolt kaalul usu- ja ühinemisvabaduse tõsine riive, kuna see võib kaasa tuua usulise ühenduse sundlõpetamise, mis mõjutaks kõiki sinna kuuluvaid inimesi. Teisalt on aga kaalul riigi julgeolek ja põhiseaduslik kord, mis on üldjuhul kaalukam hüve.

Põhiseaduse preambuli järgi on riigi esmane ülesanne sisemise ja välise rahu kaitsmine. Nii on riigil kohustus võtta kasutusele meetmeid ka vaenuliku mõjutustegevuse takistamiseks. Vaidlusalune seadus ei luba Riigikohtu hinnangul usulisi ühendusi meelevaldselt sundlõpetada ning seda on võimalik tõlgendada ja rakendada põhiseadusega kooskõlas.

Kindlaks tuleb teha tegelik oht

Riigikohus selgitas, et Eesti usulise ühenduse seos välismaise usuorganisatsiooniga muutub keelatuks alles ja ainult siis, kui see kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule, põhiseaduslikule või avalikule korrale. See oht peab väljenduma välisriigis asuva usulise ühenduse tegevuses ning olema tegelik, mitte abstraktne. Oht võib seisneda näiteks Eesti-vastase tegevuse õhutamises, toetamises või rahastamises.

Pühtitsa kloostri nunnad viisid 17. veebruaril 2025 riigikogule palvekirja, mis puudutas tollal menetluses olnud kirikute ja koguduste seaduse muudatusi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ohu ilmnemisel peab Eesti usuline ühendus katkestama oma põhikirjast või muust sarnasest dokumendist tuleneva haldusliku sideme välisriigis asuva usuorganisatsiooniga. See side võib väljenduda näiteks allumises välismaisele kontrollile personali eelvalikul või muudes juhtimisküsimustes. Samuti on keelatud majanduslik sõltuvus ohtlikuks peetavast usuorganisatsioonist. Küll aga ei keela seadus usutunnistuslikku ja õpetuslikku seotust, kuna selline keeld jäeti eelnõust menetluse käigus välja.

Riigikohus märkis, et riigi julgeolek on kaalukas põhiseaduslik väärtus, millega on võimalik põhjendada paljusid piiranguid. See ei tohiks aga muutuda kattevarjuks riigi omavolile. Kui põhiõigusi piiratakse riigi julgeoleku kaitse eesmärgil, siis tuleb selle sisustamisel olla vaoshoitud ja ettevaatlik. Usulise ühenduse seni aktsepteeritud sidemete katkestamise nõudmiseks peavad olema kaalukad põhjused.

Sundlõpetamine on viimane abinõu

Riigikohus rõhutas, et juriidilise isiku saab seaduse järgi lõpetada vaid viimase abinõuna, kui vähem piiravad lahendused ei ole võimalikud ega tõhusad. Kui siseminister esitab maakohtule usulise ühenduse sundlõpetamise taotluse, siis peab kohus andma ühendusele kõigepealt tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja seejärel asja lahendama uurimisprintsiibist lähtudes. Ühendus saab enda sundlõpetamist vaidlustada ringkonna- ja riigikohtus.

Vaidlustatud seaduseelnõu aruteludes ja seletuskirjades, aga ka hilisemas kohtumenetluses on näitena selle vajalikkusest toodud Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku ja Pühtitsa kloostri seotust Vene Õigeusu Kirikuga. Samas arutas Riigikohus asja presidendi taotlusel abstraktse normikontrolli menetluses, mis võimaldab hinnata seaduse põhiseadusele vastavust ainult üldiselt. Seega ei ole välistatud, et kui tulevikus taotletakse mõne konkreetse usulise ühenduse sundlõpetamist, siis võib kohus jõuda ka teistsugusele tulemusele.

Üldkogu on riigikohtu kõrgeim otsustuskogu, kuhu kuuluvad kõik ametis olevad riigikohtunikud. Selle kohtuasja lahendamisel osales 17 kohtunikku. Otsusele lisasid eriarvamuse kuus kohtunikku, kelle hinnangul oleks tulnud presidendi taotlus rahuldada, sest seadus ei vasta põhiõiguste tagamiseks olulisele õigusselguse põhimõttele.

Eriarvamusele jäid Villu Kõve (riigikohtu esimees), Oliver Kask, Kai Kullerkupp, Saale Laos, Vahur-Peeter Liin ja Juhan Sarv.

Otsuse ja eriarvamusega saab tutvuda riigikohtu kodulehel.

Presidendi aastapikkune vaidlus riigikoguga

Alar Karis. Autor/allikas: Raigo Pajula/VPK

Riigikogu võttis 9. aprillil 2025 vastu kirikute ja koguduste seaduse, mille president jättis 24. aprilli 2025. aasta otsusega välja kuulutamata.

Riigikogu võttis 18. juunil 2025 seaduse muudetud kujul uuesti vastu, kuid president jättis 3. juuli 2025. aasta otsusega ka selle välja kuulutamata ja tegi riigikogule ettepaneku seadust veel kord arutada ning viia see kooskõlla põhiseadusega.

Riigikogu võttis kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse 17. septembril 2025 muutmata kujul uuesti vastu. Seejärel esitas president 3. oktoobril 2025 riigikohtule taotluse tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kuna riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil tekkisid põhimõttelist laadi erimeelsused presidendi taotluse osas, andis kolleegium tänavu veebruaris kohtuasja lahendamiseks üle üldkogule, kuhu kuuluvad kõik riigikohtunikud. 

Riigikogus tehtud seadusemuudatusega soovitakse tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks. Seadus puudutas eeskätt Eesti Kristlikku Õigeusu Kirikut (varem Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik), kel tuleks öelda lahti Vene õigeusu kirikust. 

13. aprillil avalikustatud kaitsepolitseiameti aastaraamatus kirjutatakse, et ehkki uue nime võtnud ja põhikirjas mõned muudatused teinud Eesti Kristlik Õigeusu Kirik püüab end näidata iseseisva ja otsustava kirikuna, juhib selle tegevust endiselt Vene õigeusu kirik. Viimane aga teeb endiselt koostööd Venemaa jõuametkondadega, märkis kapo.

Mullu said julgeolekuohu tõttu Schengeni sissesõidukeelu või Eestisse sissesõidukeelu kuus Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku vaimulikku, tänavu üks.

Riigikohtu otsus

Eriarvamused

Toimetaja: Urmet Kook

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