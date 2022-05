Krüptoraha kaotab väärtust, bitcoin'i hind langes 10 protsenti

Krüptovaluuta bitcoin'i hind jätkab langemist, selle väärtus oli neljapäeval 10 protsenti väiksem kui kolmapäeval. Bitcoin'i hind on nüüd umbes 27 600 dollarit.

Sel nädalal tabas krüptoturgu kaks suurt mõjutajat. USA keskpank karmistab kiire hinnatõusu tõttu rahapoliitikat. See vähendas investorite soovi paigutada raha kõrge riskiga varadesse. Samuti kaotas maailma "stabiilseim" krüptoraha terraUSD suure osa oma väärtusest.

Bitcoin'i väärtuse langus mõjutab rahvusvahelist krüptoturgu. Krüptoraha Ether langes kolmapäeval 7,4 protsenti, see on madalaim tase alates 2021. aasta juulist.

Analüütikute sõnul on digitaalsed varad üha rohkem seotud traditsiooniliste aktsiaturgudega. Riskifondid on viimase kahe aasta jooksul sisenenud krüptoturule, teatas The Wall Street Journal.

Investorid muretsevad, et agressiivne intressimäärade tõus võib pärssida USA majanduskasvu. Maailma majanduse taastumist häirivad veel tarnehäired, Hiina koroonapiirangud ja Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas.