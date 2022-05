Võrru tuleb kindral Kerdi mälestusmärk

Eesti Reservohvitseride Kogu on eelmise aasta juunikuust saati kogunud annetusi, et püstitada lahkunud kindrali mälestuseks tema büst. Mai seisuga on kokku saadud üle 33 000 euro ja büst on valmis valatud, teatas kogu.

"Asukohaks oleme valinud Kuperjanovi pataljoni värava ees oleva platsi," teatas kogu sotsiaalmeedias. "Büst on juba valatud ja käib platsi projekteerimine."

Annetusi kogub reservohvitseride kogu endiselt, kuna raha ei ole veel koos.