Leht: Putin läheb kasvaja tõttu lõikusele, annab võimu ajutiselt Patruševile

Ajaleht New York Post kirjutab, et Venemaa liider Vladimir Putin läheb kasvaja tõttu operatsioonile ning annab võimu ajutiselt üle endisele föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) juhile, praegusele Vene julgeolekunõukogu juhile Nikolai Patruševile.

Leht kirjutab, et sellest teatas laupäeval oma videopostituses salapärane Telegrami kanal General SVR, mida väidetavalt juhib Vene välisluureteenistuse endine kindralleitnant, keda tuntakse pseudonüümi Viktor Mihhailovitš all.

Kanali teatel on arstid Putinile öelnud, et talle peab operatsiooni tegema.

Kinnitamata teate järgi muudab väidetav operatsioon ja taastumine Putini lühiajaliselt töövõimetuks.

"On ebatõenäoline, et Putin annab võimu üle pikemaks perioodiks," ütleb hääl General SVR-i kanalile postitatud videos. Viktor Mihhailovitš lisab, et kontroll riigis läheb Patruševi kätte ilmselt mitte kauemaks kui kaheks-kolmeks päevaks.

"Ma ütleks, et see on kõige halvem variant. Patrušev on otsene kurikael. Ta pole parem kui Vladimir Putin. Pealegi on ta petislikum ja ma ütleks, et ka salakavalam inimene kui Vladimir Putin. Kui ta võimule tuleb, siis venelaste probleemid ainult mitmekordistuvad," räägitakse kanalil.

Viktor Mihhailovitš ütleb, et tema ja ta liitlased teevad jõupingutusi, et võimu minek Patruševile ei toimuks.

Ajaleht küsis esmaspäeval kommentaari USA kaitseministeeriumilt. Pressiesindaja John Kirby sõnul ei ole General SVR-i väidetele kinnitust.

"Ma pole näinud midagi, mis aitaks meil seda kinnitada," sõnas Kirby.

Laupäevases videos väideti, et Putini kasvaja areneb edasi, kuid jutustaja ironiseeris, et ta ei taha anda vaatajatele "valelootust".

Eelmisel neljapäeval ilmus Telegrami kanalile video, milles väideti, et Patruševil oli Putiniga kahe tunni pikkune silmast-silma vestlus.

"Me teame, et Putin viitas Patruševile, et peab teda valitsuses põhimõtteliselt ainsaks usaldusväärseks liitlaseks ja sõbraks," väidetakse postituses. "Lisaks lubas president, et kui tema tervis halveneb, siis läheb tegelik kontrolli riigis ajutiselt Patruševi kätte," seisab videos.

Kanal General SVR on väitnud vähemalt 2020. aasta novembrist alates väitnud, et Putinil on kasvaja, öeldes täpsemalt, et tegemist on soolevähiga.

Vene uurimisgrupp Proyekt väitis hiljuti, et vähikirurg on viimase nelja aasta jooksul Putinit tema Musta mere residentsis Sotšis 35 korral külastanud. Grupp väitis, et Putin on muutunud oma tervise suhtes nii paranoiliseks, et ta on isegi pöördunud ebatavaliste ravimeetodite poole.

Viimasel ajal on palju kommenteeritud ka Putini avalikke esinemisi, milles on ta väljanägemine ja käitumine väidetavalt haiglane. Spekuleeritud on, et Putinil on kasvaja või mõni muu haigus, näiteks Parkinsoni tõbi.

Kreml on järjepidevalt eitanud, et Putinil on terviseprobleeme.