Niinistö: Soome taotleb NATO liikmelisust

"Kaitstud Soome on osa stabiilsest, tugevast ja vastutustundlikust Põhjala regioonist. Saame turvalisuse ja jagame seda ka," vahendas Helsingin Sanomat Niinistö sõnu.

"Hea on meeles pidada, et turvalisus ei ole nullsummamäng," ütles Niinistö.

Peaminister Sanna Marin tänas president Niinistöt sujuva koostöö eest. "Järgmisena otsustab valitsus saata parlamendile vastava aruande," ütles Marin. Peale seda kaalub parlament raportit ja kujundab oma seisukoha.

"Meie otsus on ajalooline," ütles Marin NATO-ga liitumise otsuse kommentaariks. "Juba aastaid oleme NATO-ga lähedased partnerid, aga tänane otsus on ajalooline. Loodetavasti teeme selle sammu koos Rootsiga. Meile jääb meie rahvuslik kaitsevägi, mis on väga tugev. Meie astumine allianssi tugevdab kõiki Põhjala ja Balti riike. Ka NATO-t tervikuna, sest Soomel on väga suur kaitsevõimekus," ütles Marin.

"NATO liikmelisus ei muuda kaarti, meile jääb piir Venemaaga alles. Eilses telefonikõnes Putiniga ütlesin talle, et me nüüd liitume NATO-ga. Tema ütles, mida tema sellest arvab," ütles Niinistö, kelle sõnul kavatseb Soome Norra eeskujul seada Venemaaga sisse "professionaalsed suhted". Niinistö sõnul oli vestlus Putiniga väga rahulik ja Vene president ei teinud ähvardusi. "Sel korral ta oma varasemaid ähvardusi ei korranud. Aga kui räägime turvalisusest, siis tuleb olla kogu aeg valvel," lisas Niinistö.

"Norral on samuti NATO kogemus, nad on suutnud merepiiri osas Venemaaga koostööd teha," märkis Niinistö.

Küsimusele võimaliku tuumaohu kohta vastas Marin, et kui Soomel oleks teadmine, et tema samm suurendab ohtu, siis nad seda ei teeks. "Kõik muutus, kui Venemaa Ukrainat ründas," sõnas Marin. "Me teeme selle sammu, et Soomes kunagi sõda ei tuleks," ütles ta.