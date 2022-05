Blinken: Soome ja Rootsi liitumisele on NATO-s väga tugev konsensus

NATO välisministrite esimesel mitteametlikul kohtumisel Saksamaal Berliinis rõhutas Saksamaa välisminister Annalena Baerbock vajadust ratifitseerida Soome ja Rootsi liikmesuse taotlus kiiremini kui tavapärase aastaga.

"Seetõttu on Saksamaa teinud kõik ettevalmistused kiireks ratifitseerimiseks. Eile rõhutasid seda mitmed liikmesriigid. See on tähtis, et ei oleks mingisugust vahepealset aega, halli tsooni, kuid kui need kaks riiki on otsustanud ühineda, siis saavad nad kiiresti ühineda," lausus Baerbock.

"Soome ja Rootsi liitumisele NATO-ga on olemas väga tugev konsensus, kui nad otsustavad ametliku taotluse esitada. Mis puutub Türgi, Soome, Rootsi erimeelsustesse, siis kõnelused kestavad ning peamine on see, et kui algab liikmeks astumise protsess, olen väga kindel, et saavutame konsensuse," ütles SUA välisminister Antony Blinken.

"Praegu kõik riigid püüavad mõista ja kaasa mõelda, et mis on selle probleemi olemus ja kuidas on võimalik aidata kaasa leevendada seda erimeelsust, kui see on meie kätes. Aga esimene ootus on loomulikult, et riigid omavahel arutavad läbi, kuidas seda erimeelsust lahendada. Ja tahe selle jaoks paistis küll olevat kõigil neil kolmel riigil," lausus Liimets.