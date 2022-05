'Ndrangheta maffia proovib vallutada Rooma allilma

Maffiabossid Antonio Carzo ja Vincenzo Alvaro asutasid Roomas 'Ndrangheta maffia esimese ametliku osakonna. 'Ndrangheta on pärit Lõuna-Itaaliast ja on nüüd maailma üks rikkamaid kuritegelikke organisatsioone. Grupeeringu hinnanguline aastakäive on umbes 45 miljardit dollarit, vahendas The Times.

'Ndrangheta pole varem Roomasse osakonda loonud, kuna Itaalia jõukude seas valitses kirjutamata reegel, et pealinn jääb neutraalseks tsooniks. Prokuröride sõnul saatis 'Ndrangheta klann aga 2015. aastal Carzo ja Alvaro Roomasse, et nad seal osakonna asutaksid.

Ülekuulamistel selgus, et Carzo oli Roomas oma impeeriumi ülesehitamisel halastamatu kurjategija. Ta ähvardas ettevõtjatel pea maha lõigata, kui nad talle katuseraha ei maksa.

'Ndrangheta maffia soovib Roomas teha koostööd Albaania kuritegelike rühmitustega ning tarnida narkootikume edasimüüjatele, kes tegutsevad Põhja-Itaalia rikastes linnades.