Läti sulges suve lõpuni pääsu Võidu pargi punamonumendi juurde

Läti politsei koostas samuti avaliku korra tagamiseks tegevuskava, mis on seotud monumendi demonteerimist puudutavate tulevaste otsustega, selgub siseministeeriumi aruandest.

"Arvestades, et monumendiga seoses on avalikkuses suurenenud võimalik provokatsioon, on avaliku korra ja turvalisuse tagamiseks kehtestatud alates 11. maist ausamba juures politsei alaline kohalolek," seisab aruandes.

Eelmisel reedel erakorraliselt kogunenud Riia linnavolikogu toetas Võidu pargis asuva punamonumendi lammutamist ning andis Riia monumentide ametile korralduse lammutustööde ettevalmistusteks. Monumendi lammutamist toetas hiljuti ka Läti parlament.

Lätis on tavapäraselt üks suurimaid rahvakogunemisi 9. mail just Riias asuva nõukogudeaegse võidumonumendi juures. Monument on üsna halvas seisukorras ning osaliselt võrkaiaga piiratud.