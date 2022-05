Kunnas: iga kuu, mille ukrainlased vastu panevad, annab meile aasta

"Tavaliselt ei rünnata seda, kes on sõjaks valmis. Kui president Putin, marssal Šoigu ja Vene kindralstaap seda ei usu, ei ole meie uskumisest mingit kasu," ütles Kunnas Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Kunnase sõnul tegi Ukraina kaks olulist viga: ta moodustas liiga väikese kaitseväe ega demonstreerinud avalikult oma ettevalmistusi. "Esimene suur eskalatsioon toimus Ukraina piiridel juba 2021. aasta kevadel, kui Venemaa sinna vägesid koondas. Mobilisatsiooni kuulutas Ukraina välja alles siis, kui sõda oli juba alanud," sõnas Kunnas.

Tuleviku ja Eesti kontekstis peab Kunnas võimalikuks nelja stsenaariumi. "Esimene on selline: sõda ei tule, sest nii meie kui ka liitlaste ettevalmistus on piisav ja nähtav, nii et Venemaa hinnangul pole neil võimalik võita. Teine: sõda tuleb, aga me suudame säilitada sõjaeelse olukorra, st Venemaa ei võida. Kolmas on see, et sõda tuleb ja me ei suuda sõjaeelset status quo'd säilitada, kaotame territooriumi või osa sellest, st saame lüüa. Neljas on see, et sõda eskaleerub tuumasõjaks," rääkis Kunnas.