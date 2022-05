Teadur: ÜRO ja OSCE on oma tähtsust kaotamas ning maailm polariseerub

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul on pärast teist maailmasõda loodud rahvusvahelised organisatsioonid hakanud oma tähtsust kaotama ning maailm on polariseerumas demokraatlike ja ebademokraatlike riikide ümber.

Läänes on tekkinud kaks leeri, millest üks ütleb, et Ukraina peab sõja võitma ja Venemaa kaotama, ning teine ütleb, et Venemaa liidri Vladimir Putini nägu tuleb kuidagi puhtaks pesta.

"Esimesse gruppi kuuluvad mitte ainult USA ja Suurbritannia, vaid ka Põhjamaad, Baltimaad, Poola, Rumeenia ja mõned teised riigid. Ma nimetaksin seda võiduparteiks. Meie eesmärk on see, et Ukraina suudaks meie abiga oma territooriumit vabastada. See olekski Venemaa kaotus, see oleks Ukraina võit, see oleks meie võit," rääkis Stoicescu.

"Teine on rahupartei, kus on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, kes tahaksid kiiresti rahu sõlmida. Aga kuidas on võimalik kiiresti rahu sõlmida, kui mitte Kremli tingimustel. Nii et selline kiire rahu sõlmimine tegelikult viiks vältimatult uue konflikti puhkemisele," selgitas ta.

Rahvusvahelised organisatsioonid on Stoicescu hinnangul oma tähtsust kaotamas.

"Rahvusvahelsied ogranisatsioonid, mis loodi pärast teist maailmasõda, on hakkanud oma tähtsust minetama, nagu ÜRO, OSCE. Nüüd me näeme, et maailm polariseerub demokraatlike riikide ümber ja see on mitte ainult NATO ja Euroopa Liit, vaid ka Austraalia, Uus-Meremaa, Jaapan, Lõuna-Korea. Ja siis on teiselt poolt ebademokraatlikud riigid, kelle eesotsas on Venemaa ja Hiina. Ja siis on kolmas grupp riike, keda on päris palju. Seal on ka tegelikult India, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, paljud teised riigid, kes ei taha veel pooli võtta või ennast määratleda. Aaga ma arvan, et asjad liiguvad sinnapoole, et nad peavad kalduma kas ühele või teisele poole," rääkis teadur.

Võitlustandrid on tema sõnul sellised formaadid nagu näiteks G20.

"Maailma 20 suurima majandusega riigi organisatsioon, kus on esindatud nii demokraatlikud kui ka ebademokraatlikud riigid. /.../ G7 puhul enam probleeme ei ole, seal on demokraatlikud riigid - Venemaa visati välja ja tolleaegsest G8-st jäi alles G7. Ja mis puudutab Shanghai lepingu organisatsiooni, siis seal on kõik ebademokraatlikud riigid," selgitas Stoicescu.