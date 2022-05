Muuseumiööl on avatud üle 180 muuseumi ja kiriku

Laupäeval on muuseumiöö ning üle 180 muuseumi, mäluasutuse ning kiriku on avanud külastajatele uksed. Seekord kannab muuseumiöö nimetust "Öös on unistusi".

Pealinnas on laupäeva õhtul külastajatele avatud üle 60 muuseumi, mäluasutuse ja kiriku. Tund päras muuseumiöö algust oli mitmete muuseumide uste taha kogunenud päris pikk järjekord.

Viimati oli muuseumiöö pühendatud ajale ning seekord siis unistustele. Mõned muuseumid on külastajatele tasuta ja mõnes tuleb sissepääsu eest maksta üks euro.

"Et natuke panustada ja aidata kaasa muuseumi tegevusse – muuseumid ju läbi aasta ja aastate säilitavad, hoiavad ja eksponeerivad meie kultuuripärandit. Ja muuseumiöö jaoks luuakse spetsiaalselt eriprogramme, töölehti, viiakse läbi ekskursioone. Et aidata kaasa, et muuseumidel oleks pisut lihtsam pakkuda meile seda sisukat ja vahvat õhtust programmi," lausus muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste.

Muuseumiöö teeb seekord koostööd heategevusfondiga Minu Unistuste Päev. See tähendab, et muuseumiööl osalejad saavad teha annetusi, et täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Tehtud annetustest korraldatakse lastele suur perepäev

"Muuseumiühing ise pakkus sellise toreda mõtte välja. Neil tekkis idee, et võiks niivõrd suure ürituse nagu muuseumiöö siduda heategevusliku väljundiga. Kuna tänavu on teemaks "öös on unistusi", siis nad ei pidanud kaua mõtlema. Minu Unistuste Päev ja "öös on unistusi" – see kõlas kuidagi väga hästi kokku," ütles heategevusfondi Minu Unistuste Päev tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Muuseumid on avatud kella 23-ni.