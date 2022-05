Ahvirõugeid on tuvastatud enam kui kümnes riigis

Hiljutisimad riigid, kus ahvirõuged tuvastati, on Iisrael ja Šveits. Mõlemad riigid on teatanud, et haigus on leitud ühel nakatunud inimesel, kes naasis hiljuti reisilt. Iisraelis on kontrollimisel aga ka võimalikud täiendavad juhtumid.

Reutersi andmeil on esimene võimalik juhtum tuvastatud ka Austrias Viinis.

BBC teatab, et kokku on kinnitust leidnud üle 80 juhtumi Euroopas, USA-s, Kanadas ja Austraalias.

Ahvirõuged on kõige sagedasemad Kesk- ja Lääne-Aafrikas. Praegune levik on teadlaste hinnangul üllatav, kuid nakkushaigus ei levi inimeste vahel kergelt ning laiema leviku ohtu peetakse madalaks.