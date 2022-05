Soome vabatahtlikud maakaitseüksused saavad kasutada kaitseväe relvi

Kaitsevägi võib anda oma relvi ja laskemoona vabatahtlike maakaitseüksuste kasutada ehk juba suvest alates, on Soome kaitseminister Antti Kaikkonen lootusrikas.

Seadusemuudatus on valminud rekordkiirusel ning see võimaldab oma relvi ja laskemoona vabatahtlikke käsutusse anda nii kaitseväel, kui ka piirivalvel. Kaikkonen loodab, et seadus jõustub ehk juba juuli alguses.

Kaikkoneni sõnul tullakse uue seadusega vastu kodanike väga kiiresti kasvanud huvile oma riiki kaitsta. Kodanike selline huvi on praegusel hetkel riigikaitse seisukohalt väga tervitatav ja vastab selle muutunud vajadustele, rõhutab Kaikkonen.

Kaikkoneni sõnul saavad vabatahtlikud maakaitsjad relvi kasutada siiski ainult kaitseväelaste või piirivalvurite valve all. "Mingit Metsikut Läänt Soome ei tekki, vaid tuleme vastutustundlikult ja vaoshoitult vastu kodanike võimsalt kasvanud huvile oma riiki kaitsta," ütles Kaikkonen.

Kaitseminister kinnitab Soome rahvusringhäälingule YLE antud intervjuus, et vabatahtlikku tegevust on Soome riigikaitses olnud varemgi, ent kaitseväe ja piirivalve relvade kaasamine sellesse võimaldab korraldada vabatahtlikele koguni varasemast 50 000 koolituspäeva rohkem.

Juba möödunud reedel otsustas Soome valitsus eraldada maakaitseorganisatsioonidele täiendavalt kolm miljonit eurot. Suurema osa sellest saab muuhulgas laskeharjutusi korraldav Maakaitsekoolitusühing.