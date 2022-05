Õiguskantsler: riik ja linnad peaksid aitama ühistutel lifte ehitada

Õiguskantsleri poole pöördus Mustamäe linnaosakogu korteriühistute ja

linnavara komisjoni esimees Aavo Vään küsimusega, kes peaks otsustama liftide ehitamise üle nõukogude ajal ehitatud viiekordsetesse kortermajadesse.

Õiguskantsler nentis vastuses, et lifti ehitamise otsuse saavad teha korteriomanikud vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusele ja lisas, et lifti ehitamine vanemasse kortermajja võib olla väga kulukas. "Lifti ehitamise kulusid ei saa jätta üksnes korteriomanike kanda. Sestap tuleks nii riigil kui ka kohalikel omavalitsustel otsida lahendusi, et muuta ka vanemad kortermajad kõigile ligipääsetavaks," kirjutati õiguskantsleri büroost teele läinud kirjas.

Mustamäe keskerakondlasest linnaosavanem Lauri Laats sõnas õiguskantsleri ettepanekut kommenteerides, et Mustamäel on tõepoolest hästi palju viiekordseid korterelamuid ja neisse liftide rajamise teemal on räägitud nii linna kui ka riigi tasandil. "Linnaosavalitsus siin oma eelarvega aidata ei saa, seda tuleb teha koostöös riigiga. Ka praegu saab Kredexi kortermajade renoveerimistoetuse raames lifte paigaldada. Kui maja ei soovi kapitaalset renoveerimist teha ja tahab lihtsalt lifte paigaldada, siis tõesti sellist meedet pole. Siin peaksimegi riigiga kokku leppima ja riik peaks sellise meetmega välja tulema," rääkis Laats.

Kas lifte hakatakse soodustingimustel paigaldama või luuakse mõned muud tingimused, on töögrupi ülesanne otsustada, leidis Laats. "Eelmisel nädalal vestlesin sellest majandusminister Taavi Aasaga, kellega leppisime kokku, et peaksime veel sel teemal kokku saama ministeeriumis ja võtma laua taha need ametnikud, kes liikuvusküsimustega tegelevad," rääkis Laats.

Mustamäe linnaosa ametnikud on juba kohtunud eri ettevõtetega, kes lifte paigaldavad. Viimati kohtuti veebruaris Hispaania ettevõtjaga. "Lifti hind oleneb lahendusest – kas maja sisse või välja. Keskeltläbi koos paigaldusega on see ühele trepikojale sada tuhat eurot," sõnas Laats.

Parem lahendus - teenusmaja?

"Kui ma inimestega suhtlen, siis selgelt joonistub välja, et paljudel eakatel on horisontaalselt liikumine võimalik, aga vertikaalne liiklemine ehk treppidest käimine on neile raskendatud. Seal ongi üks võimalus paigaldada lift, kuid tehniliselt on see üpriski keeruline," rääkis ta. Teise võimalusena toob Laats välja eakate kolimise spetsiaalsetesse teenusmajadesse, kus liftid on juba olemas.

"Kui ma inimestega suhtlen, siis joonistub selgelt välja, et paljudel eakatel on horisontaalselt liikumine võimalik, aga vertikaalne liiklemine ehk trepid on neile raskendatud. Seal ongi üks võimalus paigaldada lift, kuid tehniliselt on see üpriski keeruline," rääkis ta.

Laas näeb liftide paigaldamise kõrval lahendusena just teenusmaju. "Riik või linn hakkaks rajama teenusmaju, kus on kõik mugavused. Seal on ka sotsiaalteenus ja koduhooldusteenus. Me räägime siin üüripinnast, mis vastab tänapäeva nõuetele," rõhutas Laats.

Mustamäel valmib lähiajal saja korteriga teenusmaja eakatele. "Soovime sinna majja just neid inimesi, kel on raskusi liikumisega," ütles Laats.