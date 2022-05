1400 reservisti jättis ette teatamata Siilile tulemata

Enne õppust vabastati kutse saanud reservväelastest 1300, peamisteks põhjusteks olid perekondlik olukord, välismaal viibimine ja töökohustused, öeldi kaitseministeeriumist.

Õppusele ilmus kohale 77 protsenti kutse saanutest ehk 5800 reservisti. Lisaks 1300 vabastatule jättis ette teatamata õppusele tulemata 1400 reservväelast.

Kaitseministeeriumist öeldi ERR-ile, et nendega, kes ei tulnud kohale ja ei teavitanud mitte kohale ilmumisest, võtsid üksused ühendust ja täpsustasid, miks nad õppusele ei tulnud. Kõik põhjused selgitatakse välja pärast õppust.

Sõjaväepolitseist öeldi, et kui selgub, et isik on jätnud kohale ilmumata põhjenduseta, siis tema suhtes alustatakse väärteomenetlus ning see lõppeb rahatrahvi otsusega. Seni on sarnaseid juhtumeid kõiki menetletud väärteo korras ja karistuseks on määratud rahatrahv, lisati sõjaväepolitseist.

Õppusele mitteilmumise eest võib rahatrahv olla kuni 1200 eurot.

"Ma olen ühest küljest rahul, et oleme saavutanud lahinguvalmiduse. Samas on siiski palju neid reservväelasi, kes ei ole teadmata põhjusel kohale tulnud ja pole ka endast teada andnud, miks nad pole tulnud," ütles õppuse Siil juht kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kaitseväe õppuse Siil 2022 peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. 2. jalaväebrigaadis kutsuti õppusele ligemale 5000 reservväelast. Õppusele saabus neist kokku rohkem kui 2900. Enne õppust vabastati erinevatel põhjustel 900 kutsutut.

Küberväejuhatuse formeerimisega kutsuti Siili ajaks teenistusse ligemale 800 ja saabus ligemale 550 küberväejuhatuse reservväelast, neist enam kui 400 strateegilise kommunikatsiooni keskuse õppusele.

Õppuste eelarve 12 miljonit

Õppuse Siil eelarve on 12 miljonit eurot, kuid kuivõrd kõik kutse saanud reservväelased ja ka kõik tegevväelased õppustel ei osale, siis tõenäoliselt jäävad tegelikud kulud alla 10 miljoni euro, öeldi kaitseväest.

Kuludest suurimad on personalikulud, kolm-neli miljonit eurot, millest kolmveerand on arvestatud reservväelaste töötasudeks. Kaitseotstarbelise varustuse, nagu laskemoon, imitatsioonivahendid, ja remondi- ja meditsiinikulud on ligikaudu kolm miljonit eurot. Õppuse majanduskulud (kütus, rendikulud, veod jms) on samuti ligikaudu kolm miljonit eurot. Majanduskuludesse on arvestatud ka võimalik õppuse kahjude likvideerimine poole miljoni euro ulatuses.

Õppustel osalejate toitlustusele kulub kaks miljonit eurot.

Õppusel Siil 2022 osaleb enam kui 15 000 võitlejat. Samal ajal toimuvad eraldi õppused Namejs Lätis, NATO Põhjadiviisi õppus Knight Legion Eestis ja Lätis ning USA relvajõudude korraldatud Defender Europe erinevates Euroopa riikides. Liitlas- ja partnerriikide sõdureid on Eestisse oodata ligemale 4200.