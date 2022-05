Stoltenberg: julgeolekut ei peaks majandusliku kasu nimel maha müüma

Stoltenberg viitas oma avalduses Hiina tehnoloogia kasutamisele viienda põlvkonna mobiilsidevõrkude rajamisel lääneriikides, samuti Euroopa riikide sõltuvusele Vene gaasist.

"Me peame tunnistama, et meie majanduslikel valikuil on tagajärjed meie julgeolekule. Vabadus on palju tähtsam kui vabakaubandus. Meie väärtuste kaitsmine on kasumist palju tähtsam," ütles Stoltenberg.

"Äriajamine Hiinaga annab muidugi suurt kasu. Ma ei vaidle Hiinaga äritegemise vastu, kuid ma ütlen, et näiteks kontrolli säilitamine 5G mobiilivõrkude üle on meie eluline julgeolekuhuvi," sõnas peasekretär.