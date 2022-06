NATO kaitseministrid arutavad alliansi tugevdamist ja Ukraina aitamist

NATO kaitseministrid kohtuvad kaks päeva Brüsselis, et arutada alliansi tugevdamist, NATO laienemise küsimusi ja Ukraina aitamist.

Kohtumisel osaleb ka Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ja ukrainlased loodavad saada läänelt raskerelvi.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kohtumise eel, et tuleb langetada otsuseid, mis tagaks iga liitlasriigi kaitse esimesest hetkest alates, igal ajal ja igasuguse ohu vastu ehk NATO kohalolekut, võimekust ja valmisolekut tuleb märkimisväärselt kasvatada.

Stoltenberg rõhutas ka seda, et liitlased on kohustunud jätkama sõjalise varustuse, sealhulgas raskerelvade ja kaugmaasüsteemide pakkumist Ukrainale.

"Nüüd võtame vastu otsused, mis hakkavad meid mõjutama pikemas perspektiivis, tagades, et suudame kaitsta liitlaste territooriumi iga tolli. Esimesest hetkest peale, igal ajal, igasuguste ohtude vastu. See tähendab suuremat kohalolekut, rohkemat võimekust ja kõrgemat valmisolekut. Suurema hulga NATO lahingukoosseisude paigutamist, et tugevdada meie lahingugruppe idas. Rohkem õhu-, mere- ja küberkaitset, eelnevalt paigutatud varustust ja relvavarusid," rääkis peasekretär.