USA esindajatekoja liikmed: Ukrainale ei tohi rahulepingut peale suruda

USA rahvaesindajate sõnul tähendaks Ukrainale pealesunnitud rahuleping muu hulgas Venemaa ülbuse kasvu, mis toob kaasa katse tükkhaaval alla neelata ka vähemalt ülejäänud Ida-Euroopa.

"Mitte keegi ei peaks ühelegi riigile dikteerima, mida nad peavad või ei tohi teha, kui neid rünnatakse. Eriti, kui nad kaitsevad oma riiki, oma kultuuri, oma elustiili agressori eest. Seepärast ma arvan, et meie liitlastel, kellega me muidu saame väga hästi läbi, on kohatu suruda läbi rahulepet riigile, kes üritab võidelda oma vabaduse eest," rääkis esindajatekoja Balti parlamendirühma kaaseesistuja Ruben Gallego.

"Läbirääkimised ja mida seal saavutada, on täielikult president Zelenski kätes. See on ukrainlaste enda otsustada ja USA osa on siin anda ukrainlastele vahendid ning tõsta hinda sissetungija jaoks, et Ukrainal oleks võimalikult hea positsioon, kui ta otsustab läbirääkimisi alustada," sõnas esindajatekoja liige Sara Jacobs.