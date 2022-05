WSJ: Patriarh Kirill aitab Putinil õigustada Venemaa sissetungi Ukrainasse

Aprilli alguses seisis patriarh Vene relvajõudude katedraalis ja kiitis Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Samal päeval kritiseerisid lääneriikide juhid Venemaa vägede korraldatud Butša veresauna.

"Meie olime need, kes purustasid fašismi, mis oleks muidu maailma vallutanud. Jumal aitab meid ka täna," väitis Kirill.

Kirill on Venemaa presidendi Vladimir Putini tähtis liitlane. 63 protsenti Venemaa elanikkonnast on õigeusklikud, teatas The Wall Street Journal.

Kirill kujutab Ukraina sõda kui püha võitlust lääne vastu. Selle eesmärk on "Vene maailma" kaitsmine. Selle maailma all mõeldakse Ukraina liitmist Moskva vaimse ja poliitilise mõjuvõimu alla. Patriarh toetab seda kontseptsiooni juba 2012. aastast.

"Tähtsad preestrid on nüüd osa korrumpeerunud putinistlikust eliidist. On õõvastav näha, kuidas liit riigiga muutis kiriku amoraalseks," ütles Kirilli endine liitlane Sergei Tšapnin.

Euroopa Liidu ametnikud ütlesid hiljuti, et Brüssel kaalub Kirilli-vastaste sanktsioonide kehtestamist.

Kirilli pressiesindaja lükkas aga tagasi süüdistused, et kirik on politiseeritud. "Kuuleme seda juttu pidevalt. See on seotud tõsiasjaga, et kirikust pole saanud instrument opositsiooni käes," väitis pressiesindaja.

Vene õigeusu preestrid peavad regulaarselt Kremli-meelseid jutlusi televisioonis. "Patsifism on ohtlikum kui sõda," ütles hiljuti televisioonis üks preester.

Patriarh Kirill sündis 1946. aastal Peterburis. Pärast seminari lõpetamist liitus ta kiriku välissuhete osakonnaga. Seetõttu sai ta tihti reisida ka välismaale. 1990. aastatel avalikustatud toimikud viitavad sellele, et Krill oli KGB agent, kelle koodnimi oli Mihhailov.

"Pole mingit kahtlust, et Kirill oli KGB agent. Nõukogude aja lõpul tegid kiriku juhid koostööd salapolitseiga," ütles Suurbritannias elav KGB ekspert Felix Corley.

1989. aastal määrati Kirill kiriku välissuhete osakonna juhiks ja ta oli sellel ametikohal 20 aastat. 2009. aastal sai ta patriarhiks ja hakkas kohe avalikult toetama Putinit.