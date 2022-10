Siseministeerium: Eugeni elamisloa tühistamist ei saa välistada

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) pea, metropoliit Eugeni elamisloa tühistamist ei saa välistada, ütles siseministeeriumi esindaja, andes mõista, et see seatakse sõltuvusse tema positsioonist Vene agressiooni suhtes Ukrainas.

"Kui elamisloa tühistamiseks on õiguslikud alused olemas ja see osutub vajalikuks, siis on võimalik seda tühistada igal ajal, sõltumata loa omaniku viibimiskohast," ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au teisipäeval ERR-ile viidates sellele, et metropoliit Eugeni viibib praegu Venemaal.

Eesti võimud soovivad Eugenilt avalikku seisukohavõttu Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli sõnade suhtes, milles Vene õigeusu kiriku pea õigustas Venemaa agressiooni Ukrainas.

Selleks kutsuti Eugeni eelmisel nädalal siseministeeriumi kohtumisele asekantsler Raivo Küüdiga, kuid kuna ta ei viibinud sel ajal Eestis, käisid tema esindajatena ministeeriumis vikaarpiiskop Sergi ja ülempreester Juvenalius.

"Soovime Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kui organisatsiooni ja selle juhi seisukohta patriarh Kirilli pühapäeval, 25. septembril toimunud väljaütlemiste kohta. Samuti rõhutasime vajadust, et MPEÕK selgitaks ja kommunikeeriks Eestis avalikult enda seisukohti Kirilli sõnavõtu osas," ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja teisipäeval.

Patriarh Kirill ütles 25. septembril, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

Au ütles, et 28. septembril andis asekantsler Küüt MPEÕK esindajatele selgelt mõista, et patriarh Kirilli sõnavõttu saab käsitleda selge mõjutustegevusena ja Vene Föderatsiooni agressiooni õigustusena Ukrainas.

"Eestis selline mõjutustegevus lubatud ei ole ja kirik peab tagama oma usklikkonnale mõjutusvaba jumalateenistuse. Lisaks ei tohi kiriku ja kirikupea seisukohad olla tõlgendatavad sellise mõjutustegevusena. Kui selline mõjutustegevus aset leiab, siis kohaldatakse teo iseloomule ja selle toimepanija motiividele vastavaid sanktsioone," hoiatas Au.

Vene kirikupea avaldust on kritiseerinud ka peaminister Kaja Kallas ja siseminister Lauri Läänemets ning Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma nimetas Venemaa usujuhi pöördumist vägivallatsemise õigustamiseks.

Au selgitas, et elamisloa tühistamine toimub välismaalaste seaduse (VMS) paragrahv 135 üldaluste olemasolul. "Iga elamisloa alusel Eestis viibija peab täitma talle välismaalaste seaduses sellele elamisloa liigile seadusega pandud tingimusi, näiteks VMS paragrahv 124. Kui tingimuste mittetäitmine või alustele mittevastamine on tõendatud, siis saab selle tühistada," ütles siseministeeriumi esindaja.

Välismaalaste seaduse paragrahv 135 kohaselt tunnistatakse tähtajaline elamisluba kehtetuks, kui välismaalase tegevus kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. Sama seaduse paragrahv 124 teise lõike punkt neljas öeldakse, et tähtajalise elamisloa andmisest keeldutakse, kui välismaalane on õhutanud või õhutab või on põhjendatud alus arvata, et ta on õhutanud või õhutab või võib õhutada rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda.

Siseministeeriumi osakonnajuhataja ütles, et MPEÕK esindajatelt saadud info kohaselt viibib metropoliit Eugeni tervislikel põhjustel Venemaal ja ilmselt kestab tema seal viibimine seni, kuni tervis on taas korras.