Lennuakadeemia tõmbab piloodiõpet koomale

Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel rääkis ERR-ile, et kulud, mis koolil on, on kasvanud nii palju, et lihtsalt ei ole võimalik enam samas mahus ja sama kvaliteediga õpet pakkuda. Näiteks lennupraktika hange on aastaga kallinenud ligi veerandi võrra. Samuti pole teada akadeemia võimalused lisarahaks sel ja järgmistel aastatel.

"Kui seda sama raha kokku hoida mõne muu õppekava pealt, mis on ühikuliselt odavam, siis me peaksime väga paljud üliõpilased kutsuma ära kulude kokkuhoiuks. Õppe kättesaadavus väheneks olulisel määral rohkem, kui see, kui me teeme seda täna pilootide seas, kus õpe on ühikuliselt kõige kallim meile."

"Lennundus taastub päris korraliku tempoga ja see on iseenesest pilootide tööturu jaoks väga hea uudis. Aga meie kahjuks, jah, peame sellistes kulude olulistes kasvutingimustes tegema selliseid otsuseid, mis teatud mõttes vastuvoolu ujuvad turu ootustega."

Lennuakadeemia tahab aga uue erialana pakkuda droonide ehk mehitamata sõidukite kasutamise õpet.

Kaskel selgitas, et droonide kasutamisega on juba praegu seotud väga paljud ühiskonna ja majanduselu aspektid ning lennuakadeemia juba mõtleb tõsiselt selle valdkonna õppe- ning teadus-arengutegevusele.

"Praegu ei ole meil konkreetselt mehitamata lennunduse või droonivaldkonna õppekava välja kujundatud, aga me selle valdkonna edasiarendamisega tegeleme praegu pidevalt, et tulevikus tõenäoliselt see mehitatud lennundus saab väga tõsise lisa mehitamata lennunduse tegevuse najal, kus operatsioonid on mitmeski mõttes võimalik otstarbekamalt, säästlikumalt ja keskkonnahoidlikumalt läbi viia."

Eesti lennuakadeemia on riigi rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti lennundusettevõtetele.