Ryanair kritiseeris personalinappuses lennujaamu: neil oli vaid üks töö teha

Sorahan ütles, et erinevad valitsused ja lennujaamad tuleb võtta vastutusele selle eest, et nad ei ole vajalikku personali palganud.

Sorahan ütles BBC-le, et Ryanairil on suvi läinud väga hästi ning teises kvartalis teenis firma 170 miljonit eurot kasumit, kuid suurim probleem ettevõttele on olnud häired lennujuhtimises üle Euroopa.

"Õhunavigatsiooniteenuse pakkujad ja erinevad valitsused peavad andma aru seoses sellega, et nad ei ole vajalikku personali komplekteerinud," rääkis ta.

"Samamoodi ka lennujaamad ise, neil oli vaja teha vaid üht ehk tagada piisaval hulgal töötajaid. Neil olid lennugraafikud mitu kuud ette teada. Meil õnnestus varakult mehitada 73 täiendavat lennukit ja lennujaamade ülesanne on järgmisel aastal paremini planeerida," ütles Sorahan.

Tema kriitika tuleb ajal, mil personalipuudus lennujaamades on viimastel kuudel põhjustanud lennunduses häireid ja lendude tühistamisi. Lennujaamade sõnul on nad juba alates eelmise aasta lõpust turvatöötajaid juurde värvanud.

Enamikku Ühendkuningriigi lennujaamu esindav lennujaamaoperaatorite assotsiatsioon (AOA) teatas, et praegu on kogu riigis lennunduses häireid minimaalselt või üldse mitte. AOA pressiesindaja sõnul peab tööstus tegema koostööd, et olemasolevatele vabadele töökohtadele inimesed leida.

Lennundussektor koondas koroonapandeemia ajal tuhandeid töötajaid ning reisijate arvu taastudes on neil olnud raskusi piisavalt kiiresti uusi töötajaid palgata ja väljaõpetada.

Kui lennujaamu on kritiseeritud selle eest, et nad pole suutnud kasvavat lendude arvu teenindada, siis lennufirmasid on süüdistatud selles, et nad on teinud lendudele rohkem broneeringuid kui suudavad ära hallata.

Lennundussektori juhid on samal ajal öelnud, et valitsused oleks pidanud pandeemia ajal sektorit rohkem toetama.

Lennunduses tekitavad häireid aga ka streigid, sest paljud töötajad nõuavad elukalliduse tõusu tõttu palgatõusu.