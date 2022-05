Järvakandis alustas tööd klaasvahtkillustiku tehas

Tehas kasutab toormena taaskasutusse suunatud akna- ja pakendiklaasi, mis jahvatatakse ja küpsetatakse gaasiahjus poorseks massiks, millest valmibki killustik. Tegemist on keskkonnasõbraliku tootega, mida kasutatakse eelkõige ehituses, aga ka aia- ja maastikukujunduses ning ehitusmaterjalide tootmises.

"Meie toode vastab 99,8 protsendi ulatuses ringmajanduse toote tingimustele, mis tähendab seda, et see on põhimõtteliselt ideaalne näide sellest, kuidas jäätmest, mis muidu on meil ohtlik ja ebameeldiv, me teeme midagi uut ja kasulikku," selgitas Green Gravelsi juht Timo Taniel.

"See tehas oma konkreetse materjaliga, konkreetse sertifitseeritud toodanguga annab päris olulise tõuke, et me üldse hakkaksime mõtlema ja rohkem kasutama taaskasutuse ja ringmajanduse võimalusi ehituses üldse. Ja see on ju tegelikult see, miks Eesti riik väga tahab sellistele asjadele õlga alla panna," sõnas keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Treier.

Tehnoloogia ja seadmed pärinevad peamiselt Saksamaalt.

Maailmas tegutseb umbes 20 sarnast tehast. Klaasvahtkillustiku suurim tõusev turg asub aga Ameerika Ühendriikides.

Eesti omanikele kuuluvasse tehasesse investeeriti seitse miljonit eurot, millest 3,9 miljonit tuli Euroopa maksumaksjalt ja 1,7 miljonit erainvestoritelt. Kogu toodang läheb praegu eksporti.

"Toote kuupmeetri turuhind, kui me räägime hulgihinnast, jääb vahemikku 45-60 eurot, sõltub milline fraktsioon, millises pakendis, mis koguses," ütles Taniel.

Eesti Gaasilt ostetav gaas moodustab praegu suure osa tehase tootmiskuludest.