Tallinna külastab USA dessantlaev Kearsarge

Kearsarge juhib USA mereväe gruppi, mis osales õppusel Siil. Grupis on kokku neli laeva ja 2000 mereväelast. Neile lisandus 2000 merejalaväelast Camp Lejeun'i merejalaväebaasist Põhja Carolina's. Kaks laeva grupist seilasid Soome.

"Sõjalaevad Gunston Hall ja Gravely osalesid samuti Siilil ja külastavad praegu Helsingit partnerlustoetuse märgina NATO liikmestaatuse taotlemise protsessi ajal," ütles USA laevade grupi juht õppusel Siil kapten David Guluzian.

Laev on varustatud meredessandi sooritamiseks hõljukite ja kopteritega ning maabumisjõu toetamiseks õhust. Samuti on olemas elektroonilise sõja vahendid.

22. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse ülem kolonel Paul Merida ütles, et kunagi pole kerge vägesid merelt maale saada. "Et seda teha tulemuslikult, tuleb leida koht, kus me usume, et saame paadiga maabuda vastupanu kohtamata, leida koht, kus vaenlast pole. Ausalt öeldes Eesti Kaitseliitu toetas kohalik elanikkond Saaremaal. Ründajatena pidime silmad lahti hoidma, et kaitsta oma üksusi ja tagada nende julgeolekut," rääkis Merida.

Laeval on erinevaid lennuvahendeid. Vertikaaltõusuga Osprey'dega saab ühe lennuga maale viia kuni 150 sõdurit. Maabunud üksuste õhutoetuseks on nii ründekopterid kui ka kaks mereväe hävitajat Harrier. Vietnami ajast tuntud Huey oli ka rivis. Eestis toimunud õppuse käigus said tuule tiibade alla peaaegu kõik, ütleb kopteripiloot.

"Ilm polnud liiga halb. Vihmasabin nagu täna, pole meie jaoks takistuseks. Olulisi viivitusi ega midagi sellesarnast ei olnud," sõnas kapten Andrew Hitchens.