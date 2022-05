Gabriel ja Bria: innovatsiooniga tuleb majandusmudeleid päriselt muuta

Viimastel aastatel on Euroopat tabanud kaks suurt kriisi: koroonapandeemia ja Venemaa põhjendamatu sissetung Ukrainasse.

Maailmas valitseb geopoliitiliselt põhjustatud energiakriis ja toorainehindade tõus. See tuleneb enam kui kaks aastat kestnud tarneahela häiretest ja Covid-19 kriisist taastumisest. Lisaks on inimtegevuse süvenev mõju Maa kliimale ja ökosüsteemidele viinud meid eksistentsiaalse murdepunktini.

Olulisem kui kunagi varem on kiirendada roheleppe eesmärkide saavutamist, mis muudaks Euroopa esimeseks digilahendustel põhinevaks, kestlikuks ja kliimaneutraalseks piirkonnaks maailmas.

Bauhaus asutati sada aastat tagasi Saksamaal Weimaris vastusena Esimese maailmasõja kataklüsmile, mis tõi kaasa suuri muutusi paljudes eri valdkondades alates disainist kuni arhitektuuri ja hariduseni ning pani aluse kaasaegsele arhitektuurile. Bauhausi loodud paradigmamuutus oli seotud disaini ja vormi vahelise harmoonia ning tasakaalu otsimisega ning selle juhtmotiiv oli, et otstarve tingib vormi.

Uue Euroopa Bauhausi puhul soovime lähtuda põhimõttest, et planeet tingib vormi, ning aidata luua uut innovatsioonimudelit, kus kunst, teadus, tehnoloogia ja ökoloogia käivad käsikäes.

Seepärast käivitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen algatuse "Uus Euroopa Bauhaus". Ta nimetas seda osaks meie laiemast visioonist, kuna sellega luuakse arhitektidele, kunstnikele, üliõpilastele, inseneridele ja disaineritele ühisloome ruum, kus teha koostööd, et ühendada stiil kestlikkusega. Ursula von der Leyeni sõnul tuleb kliimaüleminekule luua oma eripärane esteetika.

"Uued digilahendused on muutnud meie elu eriti pandeemia ajal mugavamaks, kuid ei ole veel muutnud füüsilist keskkonda."

Uus Euroopa Bauhaus toob turule innovatsiooni, mis hõlmab uusi tooteid ja teenuseid, uusi ärimudeleid ja uusi oskusi. Uued digilahendused on muutnud meie elu eriti pandeemia ajal mugavamaks, kuid ei ole veel muutnud füüsilist keskkonda, kus me elame, töötame ja liigume.

Nüüd aga vajame uut innovatsioonilainet. Innovatsiooniga tuleks olemasolevaid majandusmudeleid päriselt muuta ning keskenduda elurikkusele, kestlikkusele ja regeneratiivsetele lähenemisviisidele, mis põhinevad elusolendite ja nende sotsiaalökoloogiliste väärtuste omavahelisel seosel.

Pärast aastapikkust intensiivset ühist kavandamist kasvab uue Euroopa Bauhausi kogukond kõikjal Euroopas ja mujalgi. Programmi tarbeks on kavas eraldada umbes 85 miljonit eurot erinevatest EL-i programmidest. Liikmesriike kutsutakse üles, et nad lisaksid uue Euroopa Bauhausi oma ühtekuuluvuspoliitika programmidesse ning näeksid ette vajalikud investeeringud oma taaste- ja vastupidavuskavades.

Kliimakriisi leevendamiseks peame vähendama kasvuhoonegaaside heidet kõigis sektorites ja muutma aegunud ärimudelid kestlikumaks. Eelmisel aastal andsime mõnele kõige uuenduslikumale projektile esimese uue Euroopa Bauhausi auhinna.

Ühe võidutööga on kavas luua digiplatvorm, mis premeerib kasutajaid, kui nad valivad isikliku auto kasutamise asemel muu puhtama liikumisviisi. Teenuse abil arvutatakse õhku paiskamata jäänud CO2 heitkogused ümber nn rohekrediidiks, mida saab kasutada kaupade ja teenuste ostmisel.

Sellised platvormid näitavad ka seda, et andmete vastutustundlikul kasutamisel on võimalik luua avalikku väärtust ja käivitada uue Euroopa Bauhausi andmeruum.

Hiljuti kuulutas komisjon välja viis näidisprojekti, mis tegelevad selliste teemadega nagu hoonete renoveerimine, ringlus, kultuuripärand, haridus, arukad linnad, linnade taaselustamine, kodanike kaasamine rohepöördesse kohalikul tasandil.

Uut innovatsioonilainet juhivad praegu süvatehnoloogia idufirmad, kes otsivad lahendusi meie sügavatele ühiskondlikele probleemidele. On selge, et keskne roll on Euroopa tööstusel, kes teeb tihedat koostööd teaduskeskuste ja idufirmadega.

Eelkõige peaksid Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT) ja Euroopa innovatsiooninõukogu toetama meid üleeuroopalise innovatsiooni ökosüsteemi loomisel, et valitud idu- ja kasvufirmad saaksid viia oma äritegevuse kiiremini järgmisele tasandile.

Uue Euroopa Bauhausi labor, mis loodi selleks, et aidata programmi elluviimist kiirendada, toimib inkubaatorina, et ühendada inimesi ja õppida üksteise kogemustest. Osalemine ja kaasamine on uue Euroopa Bauhausi laienemisel kesksel kohal. Uus Euroopa Bauhaus on seotud ka Euroopa noorteaastaga 2022, seega julgustame noori osalema ja arendama noorteprojekte keskkonnakestlikkuse valdkonnas.

Lisaks korraldame 9.–12. juunini Brüsselis uue Euroopa Bauhausi festivali, millega seotud kõrvalüritusi toimub kõikjal Euroopas. Festival toob kokku inimesed eri eluvaldkondadest, et nad saaksid omavahel vestelda ja meie tulevikku kujundada.

Oleme veendunud, et kunst, arhitektuur ja tehnoloogia võivad aidata kujundada Euroopa uuendatud narratiivi ja visiooni. See on kaasav Euroopa, mis on heades suhetes oma naabritega ning avatud paljudele erinevatele ideedele ja kultuurilistele mõjutustele, mis on teda minevikus kujundanud ja mis võivad teda veelgi kujundada, ning mis püüdleb uue keskkonnahoidliku ja digitaalse humanismi poole.

Mariya Gabriel on Euroopa Komisjoni innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik. Francesca Bria on Itaalia innovatsioonifondi president ja uue Euroopa Bauhausi kõrgetasemelise ümarlaua liige.