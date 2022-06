Kreeka on valmis saatma Ukrainale lahingumasinaid

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz teatas ajakirjanikele kahepäevase Euroopa Ülemkogu kohtumise järel, et ta on suhelnud Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega ning tehti põhimõtteline kokkulepe "tankivahetuseks".

"Edaspidi arutatakse seda küsimust väga konkreetselt [kahe riigi] kaitseministrite vahel, et vahetus toimuks võimalikult sujuvalt," täiendas kantsler Scholz.

Varem on selline vahetus kokku lepitud Tšehhiga, kuid taoline kokkulepe Poolaga veel puudub.

"Tankivahetus" on Scholzi poolt aprillis välja pakutud idee, mille raames antakse Saksa tanke ja soomusmasinaid riikidele, kes annavad Ukrainale ise oma nõukogude päritolu tanke ja muud raskerelvastust.

Saksamaa relvastuses on Leopard tankid ja Marder lahingumasinad, mida ei soovita Ukrainale anda, kuna Saksa kantsleri hinnangul suurendaks see riski NATO ja Venemaa vaheliseks konfliktiks. Paljud Ida-Euroopa riigid on Ukrainale andnud enda vanemat relvastust, seal hulgas T-72 tanke ja BMP lahingumasinaid.

Nõukogude päritolu tehnika edasi andmine Ukrainale on võimaldanud mitmel lääneriigil teeselda, et nende antud tehnikat ei ole Ukrainas, kuna edasi antud relvastus on samasugune kui see, mida Ukraina relvajõud ise kasutavad.

Kreeka kaitseminister tõi välja, et nende valduses olev nõukogude päritolu tehnika on Ida-Saksamaa päritolu ning kreeklased said need Saksamaalt alles 1994. aastal.

Tšehhi saab varasema kokkuleppe alusel Saksamaalt 14 Leopard 2A4 tanki ja ühe rasketehnika päästemasina.