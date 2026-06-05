X!

Üle 50 000 inimese on saanud Saksa kodakondsuse natsirežiimi ülekohtu heastamiseks

Välismaa
Saksa pass.
Saksa pass. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Herrmann Agenturfotografie
Välismaa

Viimase viie aasta jooksul on üle 100 000 inimese esitanud avalduse saada Saksa kodakondsus, sest nad ise või nende järeltulijad jäid natsirežiimi otsuste tõttu riigi kodakondsusest ilma. Üle poolte avaldustest on praeguseks ka jaatava vastuse saanud ning enamik neist on esitatud Iisraelist ja Suurbritanniast.

Bundestagi Vasakpartei saadik Ferat Kocak esitas päringu, millele siseministeeriumi poolt koostatud vastusest selgub, et alates 2021. aastast kuni tänavu märtsini on esitatud 101 180 taotlust saada Saksa kodakondsus inimeste poolt heastamaks natsionaalsotsialistliku režiimi ajal tehtud ülekohut.

Eriti palju taotlusi on saabunud Iisraelist ja Suurbritanniast, sest mõlemas riigis elab arvukalt juudi kogukonna liikmeid, kelle perekonnad põgenesid Saksamaalt pärast natside võimuletulekut.

Taotlejate näol on tegemist inimestega, kellelt võeti aastatel 1933–1945 poliitilise, rassilise või usulise tagakiusamise tõttu Saksa kodakondsus või kellel ei olnud diskrimineerivate seaduste tõttu võimalik seda üldse saada.

Enam kui 100 000 avaldusest on rahuldatud praeguseks pooled (täpsemalt 52 180), kuid see ei tähenda, et oleks olnud palju tagasilükkamisi. Pigem vastupidi, eitavaid vastuseid on antud vähe, kuid menetlused on olnud ajaliselt aeganõudvad.  

2021. aasta reform laiendas õigustatud isikute ringi inimestele, kes soovivad saada Saksa kodakondsust. Õigus Saksa passile on näiteks juudi päritolu inimestel ning teistel isikutel ja nende järeltulijatel, kes olid sunnitud natsirežiimi ajal Saksamaalt lahkuma või kellelt võeti kodakondsus. Seadusemuudatus lihtsustas tagakiusatud inimeste järeltulijatel kodakondsust taotleda, kui nende perekonnad olid ajalooliselt Saksamaaga seotud.

Erinevalt tavapärasest naturalisatsioonist on selle protseduuri tingimused ka leebemad. Näiteks ei pea taotlejad tõendama oma saksa keele oskust.

Saksamaa ametivõimud lähtuvad põhimõttest, et asjaomased inimesed kaotasid kodakondsuse mitte enda süül, vaid riikliku diskrimineerimise tõttu. Seetõttu peetakse põhjendatuks ka lihtsustatud menetlust.

Kuigi õiguse olemasolu on paljudel juhtudel selge, osutub taotlusprotsess sageli keerukaks. Taotlejad peavad koguma ajaloolisi dokumente, tõendama perekondlikku päritolu ning laskma vajalikud dokumendid tõlkida ja ametlikult kinnitada.

Saksa valitsuse hinnangul on kodakondsuse taastamine oluline osa ajaloolise vastutuse kandmisest ning natsionaalsotsialistliku režiimi põhjustatud ülekohtu tunnistamisest ka mitu põlvkonda hiljem.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: ARD Tagesschau

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:20

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid

15:20

Raadiouudised (05.06.2026 15:00:00)

15:20

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes vähemalt 11 inimest Uuendatud

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

15:09

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

15:05

NB8 tippkohtumisel tagab PPA kõrval avalikku korda ka kaitsevägi

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:59

Arstid saavad edaspidi endale ise ravimeid välja kirjutada

14:45

Merevägede suurõppus BALTOPS tõi USA merejalaväelased Eestisse

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

08:38

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

04.06

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

04.06

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

04.06

Matsalus märgati raisakotkast

04.06

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

04.06

Sõja 1562. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

07:19

Kasparov: Ukraina võit on eeltingimus, milleta Venemaal muudatusi ei tule

ilmateade

loe: sport

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:04

Võrkpalli Euroopa liigas mängitakse uute reeglite järgi

13:23

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

12:58

Eesti rannavõrkpallurid jäid MK-etappidel põhiturniirist eemale

loe: kultuur

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

14:26

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

loe: eeter

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

13:00

114 saart külastanud Aller: saar on hea koht, kus oma elule otsa vaadata

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

10:08

Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

Raadiouudised

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:20

Raadiouudised (05.06.2026 12:00:00)

10:20

Teatrid on uue väiketeatrite rahastamise määrusega rahulolematud

10:20

Portugali ametiühingud korraldasid üldstreigi tööreformi vastu

10:20

Mitmel pool sajab hoovihma

10:20

Raadiouudised (05.06.2026 09:00:00)

04.06

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

04.06

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

04.06

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

04.06

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo