Enamik soomlasi toetab Ahvenamaa taasmilitariseerimist

Hiljutises küsitlusuuringus toetas 58 protsenti soomlastest sõjaväe kohalolu demilitariseeritud Ahvenamaal, vahendas Helsingin Sanomat.

16 protsenti soovis praegust olukorda säilitada ja 28 protsenti ei väljendanud seisukohta. Küsitlusuuringule vastas tuhat soomlast, küsitluse veamäär on 3,1 protsenti.

Ahvenamaa autonoomse maakonna valitsusjuht Veronica Thörnroos tõi välja, et Ahvenamaa demilitariseerimine põhineb rahvusvahelistel lepingutel ning seda ei saa ühepoolselt muuta. Thörnroos juhtis ka tähelepanu, et Soomel on õigus Ahvenamaale viia oma sõjajõud kui julgeolekuolukord seda nõuab.