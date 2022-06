Pardiralli tõi vähihaigete laste fondile 376 578 eurot

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.

Kokku asus sel aastal esikoha nimel heitlusse 16 000 vanniparti, kelle eest oli tehtud Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule annetus.

Pardinumbrite soetamisega annetasid inimesed ja ettevõtted 241 670 eurot. Sellele lisandus 122 460 eurot telefoniannetustega ning hulk inimesi tegi lisaks pangaülekande Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.

Kokku kogus ETV otse-saatena toimunud Pardiralli vähihaigete laste ja nende vanemate toetuseks 376 579 eurot.

"Viimased kolm aastat on olnud äärmiselt keerulised. Kuid hoolimata sellest, kas maailmas on tervishoiukriis või Euroopas toimub võitlus vabaduse eest, haigestub Eestis vähki umbes 50 last aastas," ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semm. "Perede jaoks, kes on saanud vähidiagnoosi, toob iga uus päev uue võitluse. Raha, mida kogume vähihaigete laste ja nende vanemate jaoks, annab võimalusi ja toetab nende tervemist. Alles möödunud nädalal otsustas Liit 500 000 euro eraldamise väikese poisi raviks Soomes, mida täna muudest vahenditest ei ole võimalik rahastada. Tänu headele Pardiralli annetajatele ja sõpradele saame selliseid võimalusi ja lootust tervenemiseks üheskoos luua," lisas Semm.