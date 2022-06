Musk nõuab Tesla kontoripersonalilt kaugtöö lõpetamist

"Kaugtöö ei ole enam aktsepteeritav," pealkirjastas Musk oma meediasse lekkinud e-kirja. "Igaüks, kes soovib teha kaugtööd, peab olema kontoris vähemalt (ja mõtlen seda tõsiselt) 40 tundi nädalas või lahkuma Teslast. Seda on vähem kui me nõuame tehasetöölistelt," kirjutas Musk 31. mail postitatud kirjas. "Kui te ei tule kohale, siis eeldame, et olete töölt lahkunud," lisas ta.

"Mida kõrgemal kohal te töötate, seda nähtavam peab olema teie kohalolek," kirjutas Musk. "Seepärast olen ka mina nii palju aega tehastes veetnud – et need, kes töötavad koosteliinide taga, näeksid, et töötan koos nendega. Kui ma ei oleks seda teinud, oleks Tesla ammu pankrotis," kirjutas Musk.

Musk rõhutas oma kirjas ka seda, et kontoritöötajad peaksid töötama seal, kus on nende vastutusvaldkonna töökohad, mitte aga mõnes teises, endale mugavamas Tesla harukontoris, mis võib asuda isegi teises osariigis.

Musk on koroonapandeemia ajal, kui Ameerika Ühendriikides käivitati mitmed piirangud ning paljudel elualadel lubati töötajatel koju jääda, kritiseerinud koroonameetmeid, öeldes, et viirusepaanika on rumal ning toonud võrdluseks Hiina, kus töölised jätkasid tehastes tööd.